Сверхдержавы мира в 2024 году: какие страны входят в топ-10

Опубликован очередной отчет американского миллиардера и финансиста Рэя Далио «Индекс сверхдержав-2024», основанный на широком спектре показателей, включая экономику, военную мощь и торговые отношения, передает « Голос народа » со ссылкой на Ranking.kz .

Фото: pixabay.com

Индекс представлен от 0 до 1, где 1 – наивысший балл.

Согласно отчету, Соединенные Штаты Америки остаются ведущей державой мира с индексом 0,89 балла. Позиция страны подкреплена доминированием на мировых финансовых рынках и технологическими инновациями.

«В частности, велико влияние доллара США как доминирующей международной резервной валюты. На сегодняшний день на доллар США приходится 85%-90% валютных операций в мире, что составляет 59% валютных резервов и около половины трансграничных банковских кредитов. А капитализация фондового рынка США составляет 61% от общемирового объема», – отмечают эксперты.

Следом идет Китай с индексом в 0,8 балла. Уверенное второе место Поднебесной обусловлено превосходством в международной торговле и экономическом производстве, а также статусом крупнейшего экспортера. К примеру, торговля КНР с Латинской Америкой за 20 лет выросла с 12 млрд до 315 млрд долларов США.

На укрепление глобальных позиций Китая повлияла также растущая военная мощь страны, в частности, современный в технологическом плане оборонный сектор и крупнейший в мире военно-морской флот.

Остальные страны из топ-10 ведущих в мире, согласно отчету, значительно уступают США и Китаю, их индексы варьируются от 0,24 балла (Сингапур) до 0,38 балла (Германия).

При этом серьезный потенциал был отмечен у Индии, которой прогнозируют самый быстрый рост реального ВВП среди основных экономик мира. Страна демонстрирует значительные расходы на инфраструктуру и обладает значительной молодой демографической группой.

Ближайший сосед Казахстана Россия в рейтинге сверхдержав заняла 9-е место с индексом в 0,26 балла. Сильные позиции РФ обусловлены природными ресурсами и армией, которая стабильно входит в топ-3 сильнейших в мире наряду с США и Китаем.

При этом на низкие показатели в значительной мере повлияла слабая позиция финансового рынка: в частности, на рубли пришлось лишь около 1% глобальных транзакций, а капитализация фондового рынка страны составляет менее 1% от общемирового объема. Также на попытки заявить о себе как о сверхдержаве оказывают негативное влияние неразвитая инфраструктура и коррупция.

В графике ниже можно увидеть сравнение восьми ключевых показателей мощи (образование, инновации и технологии, конкурентоспособность, военная мощь, торговля, экономика, финансовый центр, статус резервной валюты), основанных на «Индексе сверхдержав-2024» Рэя Далио, для обоих лидеров и России. Страны оценены с учетом отклонения, где 0 – это среднее значение, а 1 – точка данных на одно отклонение выше среднего.

США и Китай занимают близкие позиции по определенным показателям, таким как инновации и технологии, а также экономика, в то же время показывая значительные различия в таких категориях, как статус резервной валюты и общая конкурентоспособность. США опережают КНР в 6 из 8 основных категорий, а Китай, соответственно, в 2 из 8.

«При этом в ближайшем будущем Поднебесная может в перспективе опередить США в образовании из-за серьезного беспокойства Америки о стагнации в системе среднего образования, в то время как Китай уже представлен сотней элитных университетов. Также у КНР высокий темп развития военно-промышленного потенциала страны, который уже практически идет вровень с США», – говорится в отчете.

Россия, в свою очередь, имеет хорошие показатели в категориях конкурентоспособности страны и военной мощи, а по остальным позициям демонстрирует отклонения ниже нормы.