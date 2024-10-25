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25.10.2024, 12:53

Первый симптом сахарного диабета

Новости Мира 0 974

Терапевт Амир Хан заявил о том, что усталость является первым симптомом сахарного диабета, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

По информации Surrey Live, все люди с диабетом, которые к нему обращались, жаловались на усталость. Он объяснил, что при сахарном диабете второго типа организм не может высвобождать энергию из сахаров, поэтому получает ее из запасов белка и жира. Их сложнее расщеплять, и они дают не так много сил, поэтому и возникает усталость, отметил Хан.

Кроме того, среди симптомов эксперт назвал частые инфекции мочевыводящих путей, молочницу, постоянные позывы в туалет.

"Многие люди связывают диабет второго типа с избыточным весом. Хотя он действительно является фактором риска, в действительности человек часто начинает необъяснимо худеть, когда организм расщепляет жиры и белки вместо сахара", – уточнил Хан.

Кроме того, при сахарном диабете развивается невропатия, при которой появляются покалывание, боль, жжение в ногах. Это состояние возникает из-за повреждения сахаром кровеносных сосудов в конечностях, отметил терапевт.

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