Врачи предупредили о возвращении давно забытой опасной болезни

Житель Австралии озадачил врачей, попав в больницу со странными симптомами. Позже у него диагностировали давно забытую опасную болезнь — цингу, которая возникает из-за недостатка витамина С и которая практически исчезла в XX веке. Об этом рассказало издание The New Daily, передает Lenta.ru

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Мужчина попал в больницу с яркой сыпью на коже и жалобами на боль, возникавшую при движении. Изначально доктора предположили, что у него аутоиммунное заболевание, однако затем смогли поставить верный диагноз.

Оказалось, что недавно мужчина перенес операцию по уменьшению объема желудка, после которой часто возникает нехватка витаминов в организме. Кроме того, он нерегулярно питался из-за нехватки денег. Основной его пищей был фастфуд и полуфабрикаты, а овощи и фрукты в рацион не входили, что и стало причиной развития цинги.

Врачи отметили, что цинга стала возвращаться в эпоху роста стоимости жизни и популярности таких операций. Издание отметило, что в 2016 году в Австралии уже фиксировали несколько случаев заболевания цингой. Также, в материале сообщили, что только семь процентов взрослых и пять процентов детей потребляют достаточное количество овощей.

Ранее онколог Андрей Пылев оценил вероятность перерождения язвы желудка в рак. По его словам, каждая пятая язва становится опухолью.