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25.10.2024, 17:04

Американец умер после укуса комара, который получил пять лет назад

Новости Мира 0 415

Комариный укус, который житель штата Коннектикут в США получил пять лет назад, оказался для него смертельным, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

По данным New York Post, в 2019 году 49-летний американец Ричард Павульски расчищал заросший задний двор дома. Он не заметил укусившего его комара, однако уже на следующий день его стали мучить головные боли, тошнота и рвота. Павульски экстренно госпитализировали с отеком мозга и прооперировали. Однако после этого он впал в кому. Со временем медики выяснили, что он стал жертвой восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ).

"ВЭЛ относится к РНК-содержащим вирусам. В эту группу также входят Эбола, COVID-19, бешенство, лихорадка Западного Нила. ВЭЛ поражает центральную нервную систему, среди симптомов – головная боль, лихорадка, дезориентация, рвота и судороги. Лекарства от него нет, смертность составляет до 33%. ВЭЛ болеют в первую очередь лошади, но переносчиками для людей являются кусающие животных комары", – поясняют медики.

После двух месяцев на аппаратах жизнеобеспечения Павульски очнулся. Однако из-за осложнений у мужчины был сильно поврежден мозг, почки и печень. Следующие пять лет он жил между больницами и домами для инвалидов. Время от времени к нему возвращалось сознание, но большую часть времени он страдал от дезориентации.

Неделю назад органы Павульски начали отказывать из-за бактериальной и стафилококковых инфекций, которые не поддавались лечению. 15 октября 2024 года его не стало.

Издание сообщает, что в в этом году в США подтвердилось 10 новых случаев ВЭЛ, трое пациентов, включая Павульски, не выжили после связанных с вирусом осложнений.

В сентябре 2024 года тысячи разъяренных москитов напали на посетителей парка аттракционов в Италии. Туристам пришлось спасаться от насекомых бегством.

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