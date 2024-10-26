“Красные флаги на собеседовании“: что должно насторожить при поиске работы

Всем нам приходилось в жизни проходить собеседование, а то и не одно. Это всегда волнительное мероприятие, неизбежный стресс. Как правило, соискатель чаще задается вопросом "как понравиться потенциальному работодателю?" и совершенно забывает о том, что и сам он имеет право оценивать будущее начальство и компанию, на вакансию в которой претендует. А зря! Не озвученные вопросы, непонятные аспекты в должностных задачах в конечном итоге могут привести к принятию неверного решения. И есть опасность согласиться на предложение, о котором в скором времени придется пожалеть.

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Мария Дудина, PR-директор кадрового агентства StaffUP, рассказала Tengri Life, какие вопросы обязательно нужно задать работодателю на собеседовании, чтобы не разочароваться в работе в случае согласия.

Будьте честны с собой

В первую очередь, посоветовала Мария Дудина, подготовьтесь к интервью и выпишите важные для вас вопросы, чтобы не забыть спросить потенциального работодателя о том, что для вас имеет принципиальное значение при трудоустройстве. Например, заработная плата и график работы.

"Перед тем, как идти на собеседование, четко определите для себя, важна ли вам форма трудоустройства (вне штата, штат, ГПХ и так далее), ставка (декретная или нет), структура дохода? Если вам называют уровень дохода, не забудьте четко узнать, какая часть фиксированная, какая бонусная и от чего зависит".

При обсуждении графика специалист посоветовала сразу уточнять не только официальное время работы, но и фактическое, а также то, как часто бывают переработки.

Представьте, что вы устроились работать в компанию с графиком с 9 до 18, но весь ваш отдел уходит в 20-21. Даже при отсутствии замечаний в вашу сторону, вероятно, вам самому будет крайне некомфортно, и вряд ли сложатся конструктивные отношения с коллективом, - сказала Дудина.

Эксперт отметила, что на собеседовании главное – это проговорить все ожидания с обеих сторон и быть максимально честным, в том числе перед собой.

Часто бывает, что кандидат на словах согласен и на ненормированный график, и на структуру дохода, который зависит, к примеру, от продаж, но сталкивается с первыми трудностями и начинает жалеть, что принял условия. В итоге кандидат покидает новое место работы демотивированным, а раздосадованный работодатель вновь открывает вакансию, - объясняет она.

К сожалению, говорит Дудина, бывает и так, что и работодатель сам не знает окончательно, на какой функционал нужен сотрудник.

"Тогда вам стоит максимально прояснить если не стратегический пул задач, то как минимум, что от вас будут ждать в первые 3-6 месяцев, в зависимости от уровня позиции. Отсутствие долгосрочного планирования в нашем переменчивом мире – уже, скорее, привычная реальность, но основные точки контроля и критерии, по которым вас будут оценивать, очень важно узнать до того, как будет подписан трудовой договор".

"Красные флаги"

Иногда кандидаты на вакансию, приходящие на собеседования, находятся в настолько взволнованном состоянии, что не могут критически оценивать слова потенциального работодателя и пропускают "красные флаги", которые как минимум должны насторожить а, как максимум заставить задаться вопросом "а точно ли мне нужна работа именно в этой компании?"

"Вас точно должна насторожить "непрозрачность" в ответах по структуре дохода, особенно если это уже не первое интервью. Если вас просят оплатить обучение перед трудоустройством – тоже не лучшая практика, но допустимая во взаимовыгодном варианте (ученический договор, когда вы возмещаете вложенные в вас ресурсы, если не отработаете, к примеру, определенное время).

Второй "звоночек" – это ощущение, что вы не на собеседовании, а на допросе в одностороннем порядке.

Если ваши достижения обесценивают, если вам оставили пять минут на ваши вопросы из часового интервью – все это показатели, говорящие вам, – партнерства не будет, - уверена эксперт.

В завершение беседы специалист дала рабочий совет-лайфхак для соискателей, который поможет им лучше понять работодателя еще до начала собеседования.