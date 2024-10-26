Отравления бургерами McDonald’s: число пострадавших растёт

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США сообщило, что в результате вспышки кишечной палочки, связанной с употреблением гамбургеров McDonald's, уже заразились 75 человек, и число заболевших продолжает расти, сообщает Информбюро со ссылкой The Guardian .

Иллюстративное фото: Pexels.com

Реальное число заболевших в ходе этой вспышки, вероятно, намного выше зарегистрированного числа, и вспышка может не ограничиться штатами, где известны случаи заболевания, - сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее сообщалось, что в результате пищевого отравления один человек погиб и 49 пострадали. Вспышка в основном затронула запад США после того, как впервые возникла в Колорадо.

В качестве возможного источника смертельных бактерий был назван свежий лук.

Отмечалось, что у двоих пострадавших развился гемолитико-уремический синдром – серьёзное заболевание, которое может привести к почечной недостаточности.

Компания убрала бургер "Квотер Паундер" из меню в ресторанах McDonald's в Колорадо, Канзасе, Юте и Вайоминге, а также в некоторых частях Айдахо, Айовы, Миссури, Монтаны, Небраски, Невады, Нью-Мексико и Оклахомы. На их долю приходится пятая часть из 14 000 ресторанов в США. 25 октября акции крупнейшей в мире сети ресторанов бургеров упали ещё на 2%.