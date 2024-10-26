Как правильно давать в долг и не остаться с носом: рекомендации экспертов

У каждого человека бывали ситуации, когда знакомые, друзья или родственники брали деньги в долг. Просить расписку с человека, которого ты знаешь, не всегда удобно. Однако в противном случае есть риск, что долг вам так и не вернут. Как правильно давать в долг, чтобы избежать потерь, выяснял корреспондент Tengrinews.kz .

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Как отмечает экономический обозреватель Юрий Масанов, казахстанцы довольно часто занимают не у финансовых организаций, а у родственников, друзей или знакомых. Люди поступают так по многим причинам - от возможности взять деньги без процентов до плохой кредитной истории.

Если смотреть на ситуацию со стороны человека, у которого просят деньги в долг, то нужно следовать нескольким простым правилам. Во-первых, вы должны понять, насколько вообще стоит одалживать средства конкретному человеку. Если вы его недостаточно хорошо знаете (знакомый друзей или дальний родственник, которого вы встречали пару раз на общих семейных мероприятиях), то стоит воздержаться. Во-вторых, важно оценить вероятность возврата долга. Даже если это хорошо знакомый вам человек, но он не имеет постоянного дохода или просит денег больше, чем способен заработать, то также стоит воздержаться, - посоветовал он.

Кроме этого, по словам Масанова, желательно узнать цель получения денег. Если их просят на что-то конкретное, например, на закрытие дыры в семейном бюджете до зарплаты или же срочный ремонт автомобиля после аварии, то это вполне адекватные цели.

Но если вы знаете, что человек увлекается ставками или же хочет потратить деньги на какой-то "понт" вроде покупки последней модели смартфона, то лучше отказать. Возможно, этим вы даже ему поможете, лишив возможности совершать импульсивные финансовые траты. Также всегда помните, что давать в долг нужно столько денег, сколько вы готовы потерять. Ни в коем случае нельзя отдавать свои последние деньги в надежде, что занимающий вернет их вовремя. Риск невозврата всегда велик, поэтому отдавайте только то, без чего вы можете обойтись даже в самом крайнем случае, - добавил он.

Если вы все же решили дать денег взаймы, эксперт рекомендует правильно оформить эту сделку.

Да, дача денег в долг - это тоже своего рода сделка, у которой должны быть определены условия. В их числе - сроки (конкретная дата) и форма возврата (сразу одной суммой или по частям в определенный период). Некоторые оговаривают еще и проценты. Лично я бы рекомендовал оформлять расписку у нотариуса, особенно если речь идет о крупных суммах. Это может стать хорошим подспорьем в суде, - уточнил Масанов.

Эксперт также посоветовал не стесняться напоминать о возврате долга, если заемщик вышел на просрочку.

Нередко так бывает, что давшему в долг "стыдно" просить о возврате своих же денег, будто бы это что-то плохое. Я считаю, что это не совсем верный подход. Просто напоминайте об этом вежливо. Всегда лучше обсудить ситуацию открыто и избежать обид. И последнее. Если вы решите отказать давать в долг, то не испытывайте чувство вины. Все-таки мы строим капиталистическое общество, где деньги очень важны, и потому в стремлении уберечь свои честно заработанные средства нет ничего плохого. Границы должны быть не только в личных взаимоотношениях, но и в денежных, - подчеркнул он.

Как обезопасить себя от того, что долг не вернут

Чтобы избежать подобных рисков, юридический консультант Северо-Казахстанской палаты юридических консультантов Zanger Нурлан Жанабаев предлагает предпринять следующие шаги:

составьте расписку, это самый надежный способ. В расписке укажите сумму, срок возврата и подписи обеих сторон;

заключите договор займа: это более формальный документ, который может включать условия возврата, проценты и штрафы за просрочку;

собирайте доказательства: если расписка или договор не были составлены, сохраняйте переписку, записи разговоров и любые другие доказательства передачи денег в долг;

используйте безналичные переводы: перевод денег через банк или электронные платежные системы оставляет "следы", которые можно использовать как доказательство.

обратитесь к юристу (адвокату): в случае проблем с возвратом долга он поможет составить претензию и подать иск в суд.

Если долг не возвращают, можно попробовать решить вопрос мирным путем, а если это не помогает - обратиться в полицию или суд, - сказал Жанабаев.

Если долг не хотят возвращать

Иногда люди просто об этом забывают. Вежливо напомните должнику о необходимости возврата денег. Обсудите условия, попробуйте договориться о новом сроке или частичном возврате - если у человека временные финансовые трудности. Отправьте письменное уведомление, официальное письмо с требованием возврата долга, при этом основанием данного письма может послужить расписка или договор займа, - отметил юрист.

Также Жанабаев рекомендует обращаться к медиатору: если переговоры не помогают, можно привлечь третью сторону для урегулирования спора. Если же все предыдущие шаги не дали результата, обратитесь к юристу для подготовки иска в суд.

Необходимо учитывать, что следует сохранять все доказательства передачи денег и переписку с должником. Это поможет в случае судебного разбирательства либо для урегулирования вопроса в порядке медиативного соглашения.

Каким должен быть размер суммы, чтобы можно было подать в суд

Минимальной суммы долга или иного имущественного требования, по которому вы вправе обратиться в суд, не существует. Даже если у вас взяли в долг 10 тысяч тенге.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 610 Налогового кодекса размер госпошлины при подаче искового заявления имущественного характера для физических лиц составляет 1 процент от суммы заявленного иска, но не более 10 тысяч МРП (36 920 000 тенге в 2024 году), - пояснил юрист.

Как подчеркнул эксперт, при заключении договора займа либо при составлении расписки стороны должны знать, что в силу статьи 282 Гражданского кодекса денежные обязательства на территории Казахстана должны быть выражены только в национальной валюте, поэтому в договоре займа либо в расписке сумма должна быть указана только в тенге.

Если не указаны сроки возврата денег, тогда требование возврата может быть выдвинуто в любой момент. Заемщик должен вернуть его в течение 30 дней со дня предъявления требования об этом.

Срок исковой давности при неисполнении обязательств должником по договору займа (расписки), согласно статье 178 Гражданского кодекса, составляет 3 года. При этом, согласно статье 180 Гражданского кодекса "по обязательствам с определенным сроком исполнения, течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения".

Необходимо указать, что расписка дает право ее держателю обратиться в суд за взысканием просроченного долга. Правильность составления расписки - один из самых важных факторов, - отметил Жанабаев.

Также нужно иметь в виду, что для исключения возможных споров при передаче денег желательно присутствие двух свидетелей.

Данные о свидетелях, включая личную информацию и данные паспорта (удостоверения личности), также следует отразить в расписке. Включение других условий, хотя и не является обязательным, но предоставляет дополнительные гарантии для возврата долга. Поэтому внимательно изучайте условия договора займа, даже если он составлен нотариусом, - посоветовал юрист.

Часто казахстанцы избегают составления договора займа с заверением у нотариуса, так как это требует дополнительной оплаты в виде госпошлины, и поэтому составляют расписку. Вместе с тем договор займа — это двусторонний документ, который регулирует ситуацию, когда одно лицо предоставляет другому материальные ценности во временное пользование.

В отличие от договора займа, расписка — это односторонний документ. Если заемщик отказывается подписывать расписку, это может быть тревожным сигналом, - предупредил Жанабаев.

Вот несколько шагов, которые можно предпринять в такой ситуации:

обсудите причины отказа: попробуйте понять, почему заемщик не хочет подписывать расписку. Возможно, у него есть сомнения или недопонимание, которые можно разрешить;

предложите альтернативу: если расписка вызывает дискомфорт, предложите заключить договор займа у нотариуса. Это официальный документ, который может быть более приемлемым для заемщика;

если заемщик не соглашается на все ваши условия, откажитесь от передачи денег.

Своими рекомендациями также поделился эксперт по долгам и медиатор Виктор Гренц.

Для ответа на вопрос, как правильно давать деньги в долг, нужно помнить две народные мудрости: "Доверяй, но проверяй", а также "Предупрежден - значит вооружен". Прежде всего нужно обязательно проверить получателя денег через открытые источники, такие как реестр исполнительных производств, - посоветовал Гренц.

Медиатор рекомендует попросить у заемщика справку о доходах - если он получает заработную плату, отчет кредитного бюро (тут вы увидите всю историю его отношений с финансовыми институтами), справку о наличии движимого имущества (можно посмотреть, какие активы есть у получателя денег и наложены ли на них обременения). Получив все данные, вы сможете объективно оценить вероятность возврата долга.

Как оформить передачу денег в долг

Если вы все-таки решили одолжить деньги, то есть несколько вариантов, как это правильно оформить: это расписка либо оформление займа у нотариуса.

При оформлении расписки обязательно нужно указать данные получателя - Ф. И. О., ИИН, адрес, телефон, сумму в тенге и способ ее передачи, дату возврата и что будет, если будут нарушены сроки. Чтобы получить дополнительные гарантии, можно оформить договор залога у нотариуса с регистрацией в государственном органе, - советует медиатор.

В идеале следует переводить деньги на расчетный счет получателя с указанием основания или комментарием. Но если вы даете деньги наличными, то нужно оформить это в расписке.

Дальше начинается процесс возврата. Если долг вам вернули вовремя, то тут нет вопросов. Если нет - начинается процесс, который тоже состоит из определенных этапов. Первое - направление досудебной претензии. Лучшее на сегодня решение - это сервис "Кабинет досудебных претензий" (ekdp.kz). Там есть готовый шаблон для подготовки претензии и возможность ее отправки всеми возможными каналами, - отметил Гренц.

Если должник проигнорировал вашу претензию, необходимо готовиться к суду. А если предлагает договориться, то нужно записаться к медиатору и составить медиативное соглашение, в котором следует расписать порядок и способ погашения, а также условия исполнения обязательств и ответственность за неисполнение.