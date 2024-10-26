Производитель популярной газировки уберет из продажи миллионы бутылок, которые могут быть опасны

Coca-Cola отзовет из продажи в Австрии 28 миллионов пластиковых бутылок объемом 0,5 литра. Причиной стали риски попадания внутрь опасных частиц, сообщает Zakon.kz .

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По данным агентства APA, есть вероятность, что в небольшое количество бутылок могли попасть фрагменты металла. В компании заявили, что такие риски возникли из-за сбоя на производстве: судя по всему, в процессе розлива лимонада сломалось сито.

Употребление такой продукции может нанести вред здоровью, поэтому компания решила изъять всю партию. Под отзыв попали напитки Coke, Fanta, Sprite и MezzoMix со сроком годности от 4 февраля по 12 апреля 2025 года, - пишет издание.

Это первый настолько масштабный отзыв продукции в Австрии. На данный момент пострадавших вследствие употребления напитка нет.