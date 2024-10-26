На известного узбекского экс-чиновника совершено покушение. Об этом сообщает местное издание Kun.uz со ссылкой на источник, передает Tengrinews.kz .

Фото: instagram.com/k_allamjonov

Сообщается, что в ночь на 26 октября произошло вооруженное нападение на бывшего начальника департамента информационной политики администрации президента Узбекистана Комила Алламжонова.

По данным источника, ​​нападение произошло около 1:30 ночи возле дома Комила Алламжонова в Кибрайском районе. Двое неизвестных несколько раз выстрелили в машину, в которой он сидел, и скрылись с места происшествия. Алламжонов не пострадал.

Как пишет издание, Комил Алламжонов был освобожден от должности главы департаментом информационной политики администрации президента Узбекистана 30 сентября. Позже он заявил, что продолжит работу в частном секторе.

Комил Алламжонов родился 18 сентября 1984 года. Выпускник Государственного института искусств и культуры Узбекистана (2006) и Ташкентского государственного экономического университета (2010).

В 2020-2022 годах был председателем попечительского совета общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.

Ранее, с ноября 2018 года, был директором Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента. До этого работал пресс-секретарем президента Узбекистана и одновременно заместителем руководителя администрации главы государства.

СМИ называют его соратником дочери президента Узбекистана Саиды Мирзиеевой.