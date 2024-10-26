Шесть граждан Узбекистана и Таджикистана сбежали из колонии в России сделав подкоп

В России шесть заключенных – граждан Узбекистана и Таджикистана, в колонии Липецкой области сделали подкоп и сбежали. Подкоп обнаружили во время обхода, после чего пересчитали заключенных и обнаружили пропажу, передает Курсив .

Фото: Pixabay

По версии следствия, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии №2, сделали подкоп, через который вечером 25 октября 2024 года совершили побег, - сообщает «Коммерсантъ».

Следствие считает, что всему виной халатность сотрудников колонии. По факту уже завели уголовное дело.

Telegram-канал Baza, раскрыл ориентировки на сбежавших. Ими оказались граждане Узбекистана и Таджикистана.

Осужденные выкопали в заброшенном цеху яму-отверстие, которое выходило на внутреннюю запретную зону, где ходит караул. Затем заключенные сделали еще один подкоп — под забор — и смогли выйти с территории колонии. По словам источников, длина одного из подкопов 37 метров, - пишет издание.

В регион после побега отправили группу спецназначения и создали оперштаб по розыску заключенных.

По оперативной информации двое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны в Тамбовской области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.