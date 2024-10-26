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26.10.2024, 15:56

Wildberries планирует развивать рассрочку для покупателей

Новости Мира 0 382

В российском маркетплейсе Wildberries вскоре появится такой финансовый продукт, как рассрочка для клиентов. Об этом «Ведомостям» рассказала глава компании Татьяна Ким. По ее словам, данный шаг вполне логичен, передает kursiv.media

Фото: shutterstock
Фото: shutterstock

«В ближайшее время мы планируем развивать рассрочку для наших покупателей. Продавать в рассрочку – это не новая история. Любой ритейлер занимается продажей в рассрочку. Также мы занимаемся сейчас развитием кредитования для наших селлеров, но для нас это тоже логичная история. И мы ее делаем в сотрудничестве с надежными и проверенными банками», — цитирует издание Ким.

По мнению Ким, данные шаги в сфере финтеха — это логичное продолжение по улучшению работы платформы.

Три года назад Wildberries уже добавлял в приложение возможность покупки в кредит и рассрочку в партнерстве с банками и МФО. Стоимость продукции должна была быть не менее 5 тыс. рублей.

Рассрочку без процентов предлагалось оформить на бытовую технику и электронику, смартфоны, телевизоры, ноутбуки, холодильники и прочие товары. Однако после данная услуга в приложении пропала. 

На конец сентября 2024 года количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Казахстане выросло в 2,8 раза (текущее их количество не приводится). В стране работают 8 логистических объектов общей площадью 43 тыс. кв. м, включая склады в Астане, Актобе, Алматы, Шымкенте, Уральске, Семее и Атырау. Также в этом году был запущен сортировочный центр в Актобе и увеличены площадь склада в Астане до 16 тыс. кв. м. Wildberries утверждает, что это сократит расходы предпринимателей на доставку.

По данным Единого государственного реестра юрлиц, сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук владеет 1% акций в компании, а остальные 99% принадлежат Татьяне Ким, с которой они находятся в процессе развода. 

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