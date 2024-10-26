Wildberries планирует развивать рассрочку для покупателей

В российском маркетплейсе Wildberries вскоре появится такой финансовый продукт, как рассрочка для клиентов. Об этом «Ведомостям» рассказала глава компании Татьяна Ким. По ее словам, данный шаг вполне логичен, передает kursiv.media
«В ближайшее время мы планируем развивать рассрочку для наших покупателей. Продавать в рассрочку – это не новая история. Любой ритейлер занимается продажей в рассрочку. Также мы занимаемся сейчас развитием кредитования для наших селлеров, но для нас это тоже логичная история. И мы ее делаем в сотрудничестве с надежными и проверенными банками», — цитирует издание Ким.
По мнению Ким, данные шаги в сфере финтеха — это логичное продолжение по улучшению работы платформы.
Три года назад Wildberries уже добавлял в приложение возможность покупки в кредит и рассрочку в партнерстве с банками и МФО. Стоимость продукции должна была быть не менее 5 тыс. рублей.
Рассрочку без процентов предлагалось оформить на бытовую технику и электронику, смартфоны, телевизоры, ноутбуки, холодильники и прочие товары. Однако после данная услуга в приложении пропала.
На конец сентября 2024 года количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Казахстане выросло в 2,8 раза (текущее их количество не приводится). В стране работают 8 логистических объектов общей площадью 43 тыс. кв. м, включая склады в Астане, Актобе, Алматы, Шымкенте, Уральске, Семее и Атырау. Также в этом году был запущен сортировочный центр в Актобе и увеличены площадь склада в Астане до 16 тыс. кв. м. Wildberries утверждает, что это сократит расходы предпринимателей на доставку.
По данным Единого государственного реестра юрлиц, сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук владеет 1% акций в компании, а остальные 99% принадлежат Татьяне Ким, с которой они находятся в процессе развода.
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