18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.11
523.82
5.02
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
26.10.2024, 18:02

В канадском городе не могут выбрать мэра: никто не хочет им быть

Новости Мира 0 494

Небольшой канадский городок Кайл столкнулся с необычной проблемой: никто из примерно 400 его жителей не хочет быть мэром, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По информации New York Post, проблемы начались, когда действующий глава администрации Джордж Уильямс объявил о своей отставке. Ни один из жителей города не пожелал занять его место. Местных жителей дважды просили выдвинуть кандидатуры, но это не увенчалось успехом.

Выборы должны состояться уже 13 ноября 2024 года. Если до этого времени кандидата так и не найдется, городской совет выберет исполняющего обязанности мэра и назначит новую дату выборов.

Кайл расположен на юге канадской провинции Саскачеван, в 70 километрах от Суифт-Каррента (шестого по величине города провинции). Прежде всего городок известен как место, где во время строительства дороги в 1960-х годах обнаружили кости шерстистого мамонта возрастом 12 тысяч лет. В городе даже стоит четырехметровая статуя, посвященная этой находке, ставшей талисманом города, - пишет издание.

Среди других достопримечательностей Кайла – старый автомобильный кинотеатр, построенный в 1950-х и продолжающий работать летом, а также ежегодный турнир по пляжному волейболу.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!