Англичанка хотела прыгнуть под поезд и внезапно нашла себе мужа

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Трогательную историю рассказали журналисты Daily Mirror:

"Шарлотта Лам с юности страдала от депрессии, вызванной нездоровыми отношениями в подростковом возрасте. Ей также диагностировали тревожное расстройство и пограничное расстройство личности. В 2019 году она ехала на поезде в больницу, где работала медсестрой. Лэм вышла на нужной платформе и почувствовала внезапное импульсивное желание прыгнуть под поезд. Она бросилась на пути, но кто-то вовремя забил тревогу и следующий прибывающий поезд остановился далеко от нее".

Неожиданно из кабины вышел машинист, подошел к ней и начал диалог. Спустя полчаса Лэм почувствовала себя лучше и ее передали полиции и медикам. Придя в себя, она решила отблагодарить незнакомца, который спас ей жизнь. При помощи сотрудников станции и социальных сетей Лэм отыскала того самого машиниста – его звали Дейв. Они начали общаться, влюбились друг в друга и поженились.

Сейчас они ждут первенца. По словам Лэм, она по-прежнему испытывает трудности с ментальным здоровьем, однако Дейв помогает ей справляться с тяжелыми периодами, а его любовь придает ей силы верить в будущее.