В Болгарии раскопали могилу человека, которого считали вампиром

Археологи в Болгарии обнаружили могилу человека, который при жизни считался вампиром. Захоронение оказалось очень любопытным, сообщает Zakon.kz .

Иллюстративное фото с сайта pikabu.ru/

Раскопки проводились в Кырджалийской области на юге Болгарии, в районе фракийского города Перперикон, пишет агентство BTA.

Отмечается, что при захоронении в могилу покойного положили крест и заостренное орудие. Они находились на плечах. Эти предметы ритуального характера, по традициям древности, предназначались для предотвращения возможности превращения вампира в нежить.

Как сначала предположили специалисты, найденный скелет принадлежит ребенку, потому как рост останков составил 110 см. Но по исследованиям, проведенным после, оказалось, что это взрослый мужчина. У него были пороки развития, по причине которых он стал изгнанником из общества, - сообщили в агентстве.

Специалисты предположили, что страх людей перед ним и появление суеверий, сформировавших зловещую репутацию мужчине при жизни, возникли из-за его необычных крепких зубов и деформированного черепа.