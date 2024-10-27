“Мужчина для здоровья“: нестыдные вопросы врачу-сексологу о важном

Современный ритм жизни и технологии меняют представления о близости и взаимоотношениях - от мимолетных знакомств до осознанного поиска эмоциональной связи. Как сегодня человеку удается найти баланс между карьерой, личной свободой и потребностью в близости? Нужна ли ему эта близость так же, как тысячу, сто или хотя бы 30 лет назад? На эту тему корреспонденты Tengri Life поговорили с вице-президентом Ассоциации семейных психотерапевтов и психологов Казахстана, врачом-сексологом Ириной Волковой.

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Какую роль играет интимная близость в жизни современного человека?

По словам Волковой, интимные отношения уже давно перестали быть связаны только с репродукцией.

Близость сегодня, как ответила специалист, выполняет множество других функций, сейчас это способ:

получения эмоционального удовольствия;

снятия психологического напряжения;

укрепления веры в себя и свои силы.

Человек ощущает свою значимость и переживает радость от взаимодействия. Такие моменты перезагружают его, и он с новыми силами возвращается к жизни, работе, социуму. Если говорить о людях старше 40 лет, то, как правило, репродуктивная функция у них не стоит на первом месте. В этом возрасте люди лучше понимают свои желания и ожидания от отношений, знают, чего хотят. Недавно ко мне на прием пришла семейная пара, ему 42, ей 37. Они довольно зрелые личности. На мой вопрос: "Что для вас значит близость?", мужчина ответил: "Для меня это высшая степень духовного единства с любимой женщиной". Согласитесь, как красиво и глубоко сказано!, - отметила Волкова.

Однако не все мужчины воспринимают близость настолько осознанно. Какие еще тенденции наблюдают специалисты?

Действительно, в современных условиях многие получают удовольствие легко и быстро, пользуясь технологиями и сервисами. Сегодня, например, активно развивается вебкам-индустрия. Некоторые люди предпочитают виртуальные контакты, потому что они не требует вложений - ни материальных, ни эмоциональных. Для мужчин такие отношения становятся способом избежать сложностей реальных взаимодействий. Им не нужно заботиться о потребностях партнерши, строить долгосрочные отношения или общаться с ее родственниками. Такие упрощенные формы близости создают иллюзию взаимодействия, но не требуют усилий, необходимых для построения настоящей эмоциональной связи. Для женщин вебкам-сфера зачастую становится способом решения финансовых вопросов. Например, была у меня клиентка, скромная учительница младших классов, которая несколько лет ходила ко мне на прием. И однажды я заметила, что в ней что-то изменилось. Оказалось, что она бросила преподавание и начала работать в вебкам-сфере. Хотя ей нравилась работа с детьми, финансовые мотивы оказались для нее сильнее. Хочу сказать, что, решая свои материальные вопросы таким образом, люди меняются, и это отражается на их личности, - рассказала Волкова.

Важна ли близость для здоровья? Что об этом говорит современная наука?

Здоровье, по классификации ВОЗ, это не только отсутствие болезней, но и комплекс физического, психологического и социального благополучия, пояснила врач.

Если рассматривать секс как часть этого комплекса, то он действительно может оказывать положительное влияние на общее состояние человека. Однако важно понимать, что близость ради здоровья - не панацея. Совет "найди кого-нибудь для здоровья" человеку, который не может встретить подходящего партнера и переживает внутренние конфликты, - это, как минимум, неэтично. Такие отношения вряд ли принесут удовлетворение, - заметила специалист.

Тем не менее она пояснила, что для мужчин вопрос проще в том смысле, что общество традиционно ожидает от них меньшей эмоциональной вовлеченности.

Тем не менее все чаще мужчины становятся более избирательными: им важно, чтобы в отношениях присутствовали чувства и эмоциональная связь. Даже если связь кратковременная, она должна приносить обоим участникам удовольствие и взаимное понимание. Негативно на здоровье сказываются и конфликты между партнерами. В кризисных ситуациях многие пары временно отказываются от интимной жизни. В таких случаях мужчина и женщина могут даже спать в разных комнатах или избегать физического контакта, пока не решат психологические проблемы. Восстановление эмоциональной связи - понимание, доверие, вера друг в друга - часто становится ключом к возобновлению близости. Когда это происходит, интимные отношения обретают новую энергию и смысл, принося ожидаемый эффект, в том числе и для здоровья, - сказала врач.

Люди сегодня стали меньше заниматься сексом?

Я бы не сказала, что его стало меньше, скорее, изменились возрастные группы, активно вовлеченные в интимную жизнь. Например, у людей среднего возраста, от 35 до 50 лет, активность снизилась. Однако в старшей возрастной категории, 60+, наблюдается обратная тенденция: многие люди продолжают вести активную половую жизнь и в 75 лет. Молодежь, понятно, всегда была и остается активной, - привела данные специалист.

Почему люди в возрасте 35-50 лет стали меньше заниматься сексом?

В этом возрасте, по словам Волковой, большую роль играют негативные переживания: кто-то испытал разочарование, неудачу, трагедию или не может отпустить прошлые отношения. Хотя этот период жизни считается одним из самых активных и интересных, многие начинают избегать новых отношений из-за страха боли и повторения прошлых потерь. Один раз обжегшись, люди становятся более избирательными", - ответила Волкова.

Некоторые женщины, по ее словам, умеют открыто говорить с партнером о своих желаниях и предпочтениях. Они находят правильный тон общения, выражая свои потребности так, чтобы это не обижало мужчину. В результате у таких женщин нет проблем, они получают удовольствие от сексуальной жизни.

Но есть и те, кто, несмотря на дискомфорт и неудовлетворенность, никогда не скажут партнеру правду о своих ощущениях. Таких женщин много, и когда спрашиваешь их: "Почему?", они отвечают, что не хотят обидеть мужчину, или показаться фригидной, или просто боятся. Ведь мужчины иногда начинают обвинять женщин в проблемах, связанных с интимной жизнью, и это только усиливает женские комплексы, из-за чего они могут полностью отказаться от секса. Однако те пары, которые смогли преодолеть эти барьеры и найти радость в сексуальных отношениях, выглядят более счастливыми и, соответственно, здоровыми, - пояснила врач.

Раньше бытовало мнение, что женщине необходима регулярная половая жизнь. Гинекологи даже рекомендовали иметь партнера ради поддержания женского здоровья. Однако специалист пояснила, что если следовать этой логике, то все монашки должны быть больны.

Статистика показывает, что процент заболеваний женских органов, включая опухоли, примерно одинаков во всех группах женщин. На самом деле это миф, навязанный обществом. Близость должна приносить радость и счастье. Именно в такие моменты и у мужчин, и у женщин вырабатываются гормоны, которые запускают нужные для организма процессы. Если же секс не приносит удовольствия, то запускаются обратные процессы, которые негативно сказываются как на физическом, так и психологическом уровне. Психологическое напряжение может провоцировать физиологические проблемы, что в итоге приводит к различным заболеваниям, - предупредила Волкова.

Советский писатель и сатирик Михаил Жванецкий в 53 года сказал свою знаменитую фразу: "Я уже ушел из большого секса, перешел на тренерскую работу". Мы решили спросить, в каком возрасте современные мужчины "уходят из большого секса"?

Если следовать этой аллегории, то мужчина, который был "спортсменом" в сексе, останется в строю до конца. Есть пожилые мужчины, у которых физиологически что-то уже не работает так, как раньше, но они по-прежнему могут доставлять удовольствие партнерше другими способами. И сами получают от этого не только психологическое, но и физиологическое вдохновение. Сейчас люди в 55 лет часто выглядят прекрасно, ведут активный образ жизни и сохраняют сексуальность на долгие годы. Недавно мне звонил мужчина, жаловался на то, что у него с женой редко бывает близость. Я спросила его: "Сколько вам лет?" Он ответил: "Мне 74, супруге 72". Уточняю: как часто происходит близость? Он говорит: "Два раза в неделю". И он действительно считает это проблемой, - поделилась врач случаем из практики.

Изменился ли возраст наступления климакса?

Ученые утверждают, что биологический возраст современных людей сдвинулся на 15-20 лет назад. То есть все мы сейчас выглядим моложе наших предков в этом же возрасте. Ирина Волкова рассказала, как это отражается на репродуктивной сфере и изменился ли возраст наступления климакса.

Раньше считалось, что климакс - это конец для женщины как женщины: пора заниматься садом, огородом и кошками. Но сегодня многое изменилось. Множество женщин сталкиваются с ранним климаксом, который проходит без особых трудностей, не мучает их и практически не влияет на либидо, - отметила она.

Раньше средним возрастом наступления климакса было около 50-55 лет, а сейчас он наступает раньше - в возрасте 42-45 лет. Я это замечаю по своим пациентам. Хотя я не гинеколог, но мы часто обсуждаем такие вопросы. Кроме того, мужской климакс тоже стал наступать раньше. Трудно сказать однозначно, с чем это может быть связано. Это может быть с избыточными физическими нагрузками, стрессом, питанием, дефицитом витаминов. Может быть следствием болезней. На одной из конференций приводили данные о том, что заболевания, передающиеся половым путем, почти приобрели масштаб пандемии, а простатит диагностируется у каждого второго мужчины, - рассказала врач.

Как часто супруги должны заниматься сексом и как долго должен длиться половой акт?

Если пара хочет зачать ребенка, сперматозоидам нужно 48-72 часа для созревания, так что два раза в неделю - оптимальный вариант. Если же зачатие не планируется, все зависит от обоих партнеров. Хоть пять раз в день, если это приносит удовольствие и не вызывает напряжения, - посоветовала врач.

Нормальный половой акт, по ее словам, это тот, в котором женщина получает оргазм.