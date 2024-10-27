На Солнце произошла вторая мощная вспышка за двое суток

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По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ), 26 октября произошла вспышка класса X1.9, ее магнитное воздействие на Землю ожидается в ближайшие дни.

Ранее, 24 октября, специалисты зафиксировали еще один взрыв на Солнце уровня X3.3, который вызвал магнитную бурю. Как отметили исследователи, область вспышек на Солнце продолжает смещаться в сторону Земли, и это может привести к новым вспышкам 28 и 29 октября.

Вспышки на Солнце классифицируются в зависимости от уровня рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X, где A — минимальные, а X — максимальные, при этом мощность увеличивается в десять раз при переходе к следующему классу. Магнитные бури, вызванные такими вспышками, делятся на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).