Врач назвала простые способы избавиться от боли в горле без лекарств

Спреи и леденцы не всегда помогают от боли в горле, а некоторые лекарства и вовсе можно принимать только после назначения врача. Но есть способы, о которых мало кто догадывается, и о них написал " Доктор Питер ", рассказывает Tengri Life .

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Даже если человек не склонен простужаться и неделями страдать от симптомов ОРВИ, то перемена погоды все равно может привести к легкому насморку и боли в горле. Слизистая задней стенки воспаляется, и бывает так, что даже сложно говорить и глотать, приводятся в материале слова врача Регины Ахуньяновой.

Скорее всего, у взрослого или ребенка вирусный фарингит, считает она.

Основной критерий при вирусных фарингитах - облегчение состояния после теплого питья. Проснулись утром - резь, боль в горле. Вы выпиваете теплый чай, и все проходит или становится хотя бы легче, - говорит врач.

То есть первый способ, который помогает избавиться от боли в горле, - это обильное теплое питье. Именно теплое, не горячее.

Самое важное - это местный иммунитет. В полости рта живут миллиарды бактерий, а в слюне содержится антибактериальный агент лизоцим. Для того чтобы слюна выполняла свои противомикробные, антибактериальные, противовирусные свойства, она должна быть жидкой, поэтому необходимо пить как можно больше жидкости. Кроме того, очень важно, чтобы в комнате, где спит заболевший, температура воздуха была 20-21 градус, а влажность - 40-60 процентов.

Но если у человека бактериальная инфекция, то стакан теплой воды может только усугубить состояние.

Второй работающий способ - это использовать замороженные продукты в качестве обезболивающего. Не из холодильника, а именно из морозилки.

Можно даже лед пососать. Именно такие рекомендации дает Американская ассоциация педиатров для детей для облегчения боли в горле, - отметила эксперт.

И еще один важный момент: чтобы боль в горле скорее прошла, важно вырабатывать как можно больше слюны. И вот здесь уже помогут сосательные конфетки с минимальным содержанием сахара. За счет того, что заболевший их будет рассасывать, слюна начнет активно вырабатываться, а боль в горле - проходить.

Врач напомнила, что любые препараты для лечения боли в горле нужно использовать только после консультации с врачом. Например, местные антибактериальные средства могут вызвать устойчивость к бактерии. Саму бактерию они не убьют, но при этом создадут резистентность, она станет устойчива к лекарствам.

Местные обезболивающие препараты на основе лидокаина и бензокаина имеют побочные эффекты, самостоятельно использовать их нельзя. Антисептики действуют поверхностно, они не проникают вглубь и не борются с воспалением, - добавила она.

Поэтому в течение года важно укреплять иммунитет, чтобы меньше болеть. В этом помогут физические нагрузки, качественный сон, правильное питание и правильная гигиена.