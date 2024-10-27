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27.10.2024, 14:22

Актёр из сериалов "Сваты" и "Жены олигарха" погиб в ДТП

Новости Мира 0 505

Погиб российский актёр, на счету которого несколько десятков ролей в кино. 48-летний Максим Шпаковский попал в страшную аварию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

Фото: Русский драматический театр Черноморского флота имени Бориса Лавренёва
Фото: Русский драматический театр Черноморского флота имени Бориса Лавренёва

ДТП произошло 25 октября. Актёра доставили в больницу со множественными травмами, но они оказались несовместимыми с жизнью. О гибели коллеги сообщило руководство Русского драматического театра Черноморского флота имени Бориса Лавренева.

Трагически ушел из жизни наш товарищ, актер, многие годы служивший в Театре Флота, — Максим Александрович Шпаковский. 10 ноября ему исполнилось бы 49 лет. Выражаем соболезнование родным и близким Максима Александровича, - говорится в сообщении пресс-службы.

Коллеги и поклонники актера поспешили выразить соболезнования. "Светлая память тебе, Макс. Очень горько. Я сейчас лежу в травматологии и лежала, когда его пытались спасти"; "Какая трагическая неожиданность. Харизматичный, яркий актер"; "Жили когда-то в одном доме в детстве, мама была учителем русского языка, как жалко"; "Как так-то?" — делятся они эмоциями.

Напомним, за плечами Максима Шпаковского около 50 киноработ. Его можно встретить в роли рэкетира в сериале "Сваты-4", бомжа из "Жены олигарха", а также в проектах "Солнцепек", "Исаев", "Сармат", "Иванов и Рабинович", "Обитаемый остров", "Была тебе любимая…", "Ялта-45".

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