Рисунок Виктора Цоя продан за более чем 40 млн тенге

Работы Тимура Новикова, Влада Монро, Виктора Цоя и других художников были представлены на торгах в Москве, передает Liter.kz со ссылкой на VLADEY .

Фото: Instagram/tsoy_viktor_kino

Общая сумма продаж аукциона составила 294 тысячи евро (более 154 млн тенге). Не обошлось и без мировых рекордов.

“Продано!” прозвучало на сумме в 60 тысяч евро или 31 млн тенге за работу Виктора Цоя — абсолютный мировой рекорд, превышение верхнего эстимейта в пять раз. Итоговая сумма с комиссией составила 76 972 евро, что составляет более 40 млн тенге.

Еще один триумфатор аукциона — Владислав Мамышев-Монро. Его портрет Горбачева из серии “Политбюро” превысил эстимейт в четыре раза и ушел за 21 932 евро (11 млн тенге).