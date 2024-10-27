Ученые выяснили, какие семьи накапливают больше богатства

Группа социологов из Германии и Норвегии провела крупное исследование и выяснила, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей, передает Tengri Life со ссылкой на Naked Science .

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В основу работы ученых легли данные о жителях Норвегии 1953 года рождения из национальной системы учета населения. В финальную выборку вошли почти 48 тысяч человек. Об их финансовом благополучии авторы исследования судили по сведениям из налогового реестра Норвегии, рассмотрев уровень доходов с 1993 по 2017 год, то есть за период, охвативший возрастной отрезок от 40 до 64 лет.

С помощью методов статистического анализа исследователи установили, что больше всего богатства накапливали люди, которые позже теряли родителей (в среднем в 60 лет), в более старшем возрасте заводили детей (в среднем в 28 лет) и позднее становились бабушками или дедушками (в среднем в 60 лет).

Хуже всего дела с увеличением благосостояния обстояли у тех, чьи семьи включали живых представителей четырех поколений (дети, родители, дедушки/бабушки, прадеды и прабабки). При этом раннее появление детей и внуков оказалось единственной из рассмотренных моделей, в которой уровень богатства снижался в долгосрочной перспективе.

У бездетных людей материальный достаток с течением времени устойчиво повышался, особенно в случае поздней смерти родителей.

Наиболее высокие и стабильные показатели благосостояния за весь период наблюдения исследователи обнаружили у норвежцев с живыми членами семьи трех поколений и более поздними изменениями в семейной структуре.