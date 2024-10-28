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27.10.2024, 19:22

В каких случаях нужно отказаться от вакцинации против гриппа

Новости Мира 0 736

Вакцинация может защитить нас от болезни с сезон простуд, но у прививки от гриппа есть противопоказания, которые важно учитывать для обеспечения ее безопасности, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на "Известия".

Фото: Inbusiness/Midjourney
Фото: Inbusiness/Midjourney

По информации врача-терапевта АО "Медицина" Оксаны Серебряковой, в числе таких противопоказаний возможная аллергическая реакция.

"Одним из абсолютных противопоказаний является аллергическая реакция на куриный белок, входящий в состав большинства вакцин, а также на другие компоненты. Если у человека была аллергия на предыдущие прививки от гриппа, вакцинация не проводится", — информирует издание со ссылкой на эксперта.

Сообщается также, что вакцинацию откладывают при острых инфекциях или лихорадочных состояниях.

"После выздоровления необходимо подождать от двух до четырех недель, прежде чем делать прививку, в зависимости от тяжести заболевания. Относительными противопоказаниями являются склонность к аллергиям и аутоиммунные заболевания. В таких случаях вакцинация может проводиться под прикрытием антигистаминов", - добавила эксепрт.

Индивидуального подхода также требует наличие у пациента сахарного диабета, гипотиреоза, рассеянного склероза и другое.

 "Окончательное решение о вакцинации принимает лечащий врач. Соблюдение противопоказаний важно для безопасности вакцинации от гриппа. Перед прививкой всегда следует консультироваться с врачом, чтобы учесть индивидуальные особенности здоровья", — добавила Серебрякова.

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