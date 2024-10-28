Как вычислить токсичного человека и обезопасить себя – советы психолога

Распознать токсичного человека бывает непросто, однако есть три признака, по которым можно определить "ядовитость" даже среди ближайшего окружения, сообщает Zakon.kz .

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Об этом в беседе с Пятым каналом рассказала психолог Вероника Ким.

По ее словам, общение с токсичными людьми похоже на "отравление ментальным ядом". Так, подобные личности бывают постоянно чем-то недовольны: окружающей действительностью, поступками, словами – негатив буквально отражается у них на лице. Помимо этого, токсичные люди получают удовлетворение от слухов, сплетен и разборок.

Тут важно знать, что если они обсуждают с вами кого-то, значит, они могут обсуждать и вас, - заявила Ким.

Привычка контролировать все вокруг, включая поведение окружающих людей, также говорит о "ядовитости" человека. Эксперт отметила, что иногда люди могут вести себя немного токсично, поэтому важно следить за собой и не терять контроль, опускаясь в негатив.

Зная перечисленные признаки, вы можете поработать над собой, чтобы ваше общение было всегда приятным, - резюмировала она.