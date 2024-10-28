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27.10.2024, 20:38

В Афганистане женщинам запретили разговаривать между собой

Новости Мира 0 400

Министр добродетели талибов Халид Ханафи запретил женщинам публично разговаривать не только с мужчинами, но и с женщинами, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Более того, согласно заявлению министра, взрослым женщинам запрещено позволять другим взрослым женщинам слышать свои голоса. Таким образом, женщины должны воздержаться и от чтения Корана вслух в присутствии других женщин.

Как отмечает издание BILD, после того, как талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года, женщинам в стране запретили получать образование, путешествовать без сопровождения мужчины и разговаривать публично, особенно с мужчинами. Им не разрешается посещать парки, купаться и заниматься какими-либо видами спорта. Салоны красоты были тоже запрещены. Женские приюты пришлось закрыть, а закон об искоренении насилия в отношении женщин был отменён. Женщин часто публично избивают и сажают в тюрьму за «неисламское поведение» — под это «обвинение» может попасть что угодно.

Ранее талибы запретили женщинам говорить вслух на публике.

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