Сын поджег мать после семейной ссоры

В Ижевске после семейной ссоры 34-летний мужчина поджег халат на своей матери, в результате чего 64-летняя женщина была экстренно госпитализирована с серьезными ожогами тела. Инцидент произошел после напряженного конфликта, когда, по информации SHOT , мать упрекала сына в бездействии и иждивенчестве. Мужчина, возмущенный обвинениями, схватился за зажигалку и поджег ее одежду, передает Liter.kz .

Фото: Pixabay

Пламя быстро распространилось, и женщина, охваченная огнем, пыталась сбить его, получив ожоги 2-й и 3-й степени, в том числе ожоги ног на 15% поверхности тела.

Злоумышленник, ранее судимый за грабеж, был задержан на месте происшествия, а правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.