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28.10.2024, 07:40

Чем опасен рыбий жир: о неожиданных минусах омеги-3 рассказали специалисты

Новости Мира 0 275

Главная биологически активная добавка СССР очень популярна среди тех, кто заботиться о своем здоровье. Однако бездумно пить омегу-3 врачи не рекомендуют, рассказывает Tengri Life со ссылкой на DoctorPiter.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В целом добавка полезна для вашего здоровья, однако бездумно пить ее просто на всякий случай может быть не самым удачным решением. Все дело в большом содержании жирных кислот омега-3.

Авторы некоторых исследований выяснили, что омега-3 может снизить уровень связанных с сердечными заболеваниями триглицеридов на 10-15 процентов, особенно если человек получает более двух граммов соединения в день.

Кроме того, есть исследования, которые подтвердили: омега-3 значительно снижает риск сердечных приступов и смерти от ишемической болезни сердца. Даже относительно низкие дозы — 500 миллиграммов в день — могут дать отличный эффект.

Рыбий жир может защитить сетчатку глаза и сработать как противовоспалительное и антиоксидантное средство.

Рыбий жир способен защитить кожный покров от ультрафиолетового излучения, снизить риск рака кожи и способствует быстрому заживлению ран и повреждений.

Омега-3 помогает поддерживать развитие мозга и сетчатки у ребенка в утробе. Кроме того, ученые выяснили, что прием добавок омега-3 во время беременности снижает риск преждевременных родов и низкого веса младенца при рождении.

А в исследовании, опубликованном в издании Annals of Nutrition & Metabolism, ученые пришли к выводу, что омега-3 помогает поддерживать когнитивное, моторное и зрительное развитие ребенка.

Еще рыбий жир обычно используют для лечения и профилактики атеросклероза. Дело в том, что жирные кислоты омега-3 позволяют снизить вредный холестерин в крови. Кроме того, биодобавка помогает урегулировать артериальное давление.

Наконец, рыбий жир может защитить желудок от появления так называемых "алкогольных" язв.

Чем опасен рыбий жир

У некоторых людей рыбий жир может провоцировать проблемы с ЖКТ — изжогу или диарею. Кроме того, некоторые ученые связывают употребление рыбьего жира с повышенным риском мерцательной аритмии.

Также международная команда исследователей выяснила, что у здоровых людей рыбий жир может повышать риск инсульта. Впрочем, у некоторых медиков есть свое объяснение результатам их работы.

В любом случае, перед тем как купить рыбий жир и начать его принимать, лучшим решением будет предварительно посоветоваться с врачом.

Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов. Они являются одним из необходимых компонентов полноценного здорового питания. Омега-3 кислоты содержатся в рыбе, моллюсках и водорослях, но далеко не все люди предпочитают такой рацион, поэтому специалисты предлагают компенсировать дефицит этих кислот в организме с помощью рыбьего жира или специальных пищевых добавок.

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