18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.81
527.62
5.02
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
28.10.2024, 07:56

Создана "распределяющая шляпа", помогающая абитуриентам определиться с выбором вуза

Новости Мира 0 245

Создали его специалисты из биотех-лаборатории Neiry. Сервис "Брейни" использует нейроинтерфейс в виде "распределяющей шляпы" из "Гарри Поттера", сообщает inbusiness.kz со ссылкой на издание "Газета.ru".

Фото: Neiry
Фото: Neiry

По информации издания, интерфейс считывает электроэнцефалограмму и фотоплетизмограмму, а затем подключается к компьютеру. Систему настроили, чтобы она помогала абитуриентам с выбором вуза или колледжа.

"Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян при выборе профессии руководствуются личными предпочтениями и мнением семьи. Однако опрос учеников 8–10-х классов показал, что лишь 53% из них определились с профессией к 6–9-му классу, а 35% откладывают это решение на более поздний срок. С помощью "Брейни" команда определяет склонность школьника к определенной профессиональной области. Система анализирует более 15 параметров, включая концентрацию, расслабление, усталость, стресс и вовлеченность в процесс. После тестирования система формирует детальный отчет, который школьник может обсудить с квалифицированным профориентологом", - информирует издание.

Сообщается, что отчет "Брейни" может показать, например, что ребенок испытывает стресс и усталость при решении задач из ИТ-сферы, или, наоборот, что его мозг максимально продуктивен и легко справляется с заданиями. В итоге "Брейни" рекомендует школьнику три профессиональных направления и предлагает примеры профессий, которые ему стоит рассмотреть.

"В процессе создания сервиса, тестирование и анализ замеров ЭЭГ-активности мозга прошли более 1000 подростков. Сервис "Брейни" уже используют некоторые университеты, образовательные платформы и Правительство Москвы", - резюмирует "Газета.ru".

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...