Создана "распределяющая шляпа", помогающая абитуриентам определиться с выбором вуза

Создали его специалисты из биотех-лаборатории Neiry. Сервис "Брейни" использует нейроинтерфейс в виде "распределяющей шляпы" из "Гарри Поттера", сообщает inbusiness.kz со ссылкой на издание "Газета.ru" .

Фото: Neiry

По информации издания, интерфейс считывает электроэнцефалограмму и фотоплетизмограмму, а затем подключается к компьютеру. Систему настроили, чтобы она помогала абитуриентам с выбором вуза или колледжа.

"Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян при выборе профессии руководствуются личными предпочтениями и мнением семьи. Однако опрос учеников 8–10-х классов показал, что лишь 53% из них определились с профессией к 6–9-му классу, а 35% откладывают это решение на более поздний срок. С помощью "Брейни" команда определяет склонность школьника к определенной профессиональной области. Система анализирует более 15 параметров, включая концентрацию, расслабление, усталость, стресс и вовлеченность в процесс. После тестирования система формирует детальный отчет, который школьник может обсудить с квалифицированным профориентологом", - информирует издание.

Сообщается, что отчет "Брейни" может показать, например, что ребенок испытывает стресс и усталость при решении задач из ИТ-сферы, или, наоборот, что его мозг максимально продуктивен и легко справляется с заданиями. В итоге "Брейни" рекомендует школьнику три профессиональных направления и предлагает примеры профессий, которые ему стоит рассмотреть.