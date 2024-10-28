Оппозиционная партия одержала победу на выборах в парламент в Литве

Литовская социал-демократическая партия намерена сформировать правящее большинство в Сейме вместе с двумя другими оппозиционными партиями - Демократическим союзом "Во имя Литвы" и "Союзом крестьян и зеленых", передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW .

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Во втором туре парламентских выборов в Литве, состоявшемся в воскресенье, 27 октября, большинство голосов в Сейме получает оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП). После подсчета почти всех голосов ЛСДП, предварительно, может рассчитывать на 52 из 141 места в парламенте.

"Я очень благодарна жителям Литвы, которые так активно отдали свои голоса за нас, социал-демократов. (...) Результаты выборов показали, что жители Литвы (...) хотят перемен, им нужна совершенно иная власть", - прокомментировала победу лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте.

Правящая консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" под руководством премьер-министра Ингриды Шимоните по итогам второго тура парламентских выборов заняла второе место, предварительно, получив 28 мандатов.

Популярность правоцентристской коалиции снизилась из-за роста в стране инфляции, ухудшения общественных услуг и растущего разрыва между богатыми и бедными. Социал-демократы в рамках своей избирательной кампании сделали особый акцент на изменениях во внутренней и социальной политике.

Литва, граничащая с Россией, опасается стать следующей целью российской агрессии в случае победы Москвы в войне против Украины. Поэтому все крупные литовские партии решительно выступают за дальнейшую помощь Киеву, а также сохранение или даже увеличение расходов на оборону.

По оценкам НАТО, Литва намерена потратить около 3 процентов своего ВВП на вооруженные силы в 2024 году.