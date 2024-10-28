Женщина получила выговор на работе и впала в ступор

Китаянке устроили разнос на работе. Через месяц после этого стресса она перестала есть, ей приходится напоминать, что нужно пользоваться туалетом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на scmp.com.

Фото: scmp.com

20-летняя Ли превратилась в "деревянную статую" и перестала есть, пить и двигаться после того, как начальник отругал её на работе.

Врач объяснил родным, что Ли впала в кататонический ступор — симптом депрессии.

Как сообщает издание, к счастью, девушка признала, что ее состояние является ненормальным, и выразила желание работать над собой.

Этот случай вызвал большой резонанс в китайских соцсетях. Пользователи в большинстве своем советовали девушке лучше уволиться, "чем молча страдать".

По результатам опроса, проведённого психологическим обществом Китая, почти пять процентов китайцев страдают от депрессии на рабочем месте.

Как пишут местные СМИ, в прошлом году почти 80 процентов работающих китайцев сообщили о чувстве тревоги на работе, 60 процентов - о тревожности и почти 40 процентов - о симптомах депрессии.