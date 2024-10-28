Сильная магнитная буря накроет Землю 28 октября

Ее сила составит пять баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия.

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков рассказал, что геомагнитные возмущения могут быть смертельно опасны для людей с хроническими заболеваниями, потому что провоцируют обострение болезней, например, гипертонии. По его словам, если своевременно не обратиться к медикам, то исход может быть летальным.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. <...> Чтобы уберечь себя, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — заявил он.

Врач-педиатр Григорий Шеянов пояснил, что в период геоударов самочувствие может сильно ухудшаться и у детей.

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — отметил специалист.