Жерара Депардье судят за сексуальное насилие

В этот понедельник французского актера Жерара Депардье вызвали в парижский суд по делу о фактах сексуального насилия над двумя женщинами, совершенных во время съемок фильма "Зеленые ставни" в 2021 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт газеты Le Parisien .

Фото: depositphotos.com / tanka_v

Жерар Депардье, которому предъявлены многочисленные обвинения, должен был предстать перед парижским судом в понедельник по обвинению в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съемок фильма три года назад. Актер в конечном итоге не будет присутствовать на слушании из-за состояния здоровья, сообщил в его адвокат Жереми Ассус в эфире телеканала Franceinfo.

"Жерар Депардье крайне поражен, и, к сожалению, его врачи запрещают ему появляться на слушаниях", - пояснил Ассус.

Депардье будет добиваться переноса судебного разбирательства "на более поздний срок, чтобы он мог присутствовать, добавил адвокат.

Как сообщает издание со ссылкой на прокуратуру, в конце апреля, после заключения под стражу, Жерару Депардье была вручена повестка в суд "за сексуальное насилие, которое могло быть совершено в сентябре 2021 года на съемках фильма Жана Беккера "Зеленые ставни". Одна из двух женщин, декоратор фильма, в феврале 2024 года подала жалобу на актера за сексуальное насилие, сексуальные домогательства и оскорбления по признаку пола во время съемок фильма, в результате чего было начато расследование. По словам 55-летней истицы, предполагаемые события произошли в сентябре 2021 года в особняке в шестнадцатом округе Парижа.

Актера также будут судить за сексуальное насилие, о котором сообщила в жалобе другая женщина, помощник режиссера этого же фильма.

По информации СМИ, великий деятель французского кино, снявший более 200 фильмов, Жерар Депардье последние шесть лет обвинялся в сексуальном насилии со стороны нескольких женщин. Жалобы на сексуальное насилие в отношении актера были прекращены за истечением срока давности.

Тем временем Жерару Депардье угрожает еще один судебный процесс: в августе прокуратура Парижа потребовала передать его дело в уголовный суд для рассмотрения по обвинению в сексуальном насилии над актрисой Шарлоттой Арнольд. Она была первой, кто подал жалобу на знаменитого актера в 2018 году.