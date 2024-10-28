Открыто самое большое простое число в мире

Ученый Люк Дюрант из Калифорнии (США) открыл новое самое большое простое число в мире. Для того, чтобы полностью записать его, потребовалось бы около 11 тысяч листов бумаги, или текстовый файл объемом 39,9 МБ, передает mir24.tv

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Число обозначили как M136279841, его сокращенная версия – 2136 279 841-1. Оно состоит из 41 024 320 цифр.

Известно, что простое число можно разделить без остатка только на само себя или единицу. Это одно из самых фундаментальных понятий в математике.

Метод нахождения простых чисел разработал французский монах и математик Марен Мерсенн еще в XVII веке. Он заключается в вычитании единицы из степени двойки. Технически существует бесконечное количество простых чисел, однако идентифицировать их становится все труднее по мере их увеличения.

Новое число стало 52-м простым числом Мерсенна. Для его получения следует возвести 2 в степень 136 279 841 и вычесть единицу. Оно на 16 миллионов цифр превышает размер предыдущего «рекордсмена», сообщает New Scientist.

Для получения этого числа ученый использовал суперкомпьютер, состоящий из нескольких тысяч графических процессоров, и специальное программное обеспечение. В настоящий момент ученые уже работают над тем, чтобы побить новый рекорд.

Ранее стало известно, что ученые рассчитали 105 триллионов цифр числа «пи». Исследование заняло 75 дней.