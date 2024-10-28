18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.81
527.62
5.02
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
28.10.2024, 18:11

Богатый индийский бизнесмен оставил собаке баснословное наследство

Новости Мира 0 514

Индийский бизнесмен Ратан Тата составил необычное завещание, подробнее - на Tengri Life.

Фото: facebook.com/sirratantata
Фото: facebook.com/sirratantata

Как сообщает издание Daily Mail, он оставил большую часть своего состояния, оцениваемого в 91 миллион фунтов стерлингов, своей собаке, попросив, чтобы его любимый питомец получил "неограниченный уход" после его смерти.

"Господин Тата, которому принадлежит заслуга превращения Tata Group во всемирно известный конгломерат, умер в больнице в Мумбаи в начале этого месяца в возрасте 86 лет", – говорится в тексте статьи.

Уточняется, что бизнесмен не был женат и не завел детей.

"По данным Times, господин Тата заявил, что его собака, его дворецкий и помощник Конар Суббиах и его повар Раджан Шоу должны получить большую часть его состояния. Его братья и сестры унаследуют только часть его состояния", – отмечается в тексте издания.

По словам близкого друга Таты, сумма, оставленная бывшим дворецкому и повару Таты, которым уже за 50 и которые теперь заботятся о Тито, очень щедра. Он добавил, что для тех, кто хорошо знал бизнесмена, эти распоряжения не стали сюрпризом.

"Это завещание – "не заявление о богатстве", а "жест благодарности за радость и заботу", которую дарили ему его домашние животные и два ближайших помощника", – рассказал СМИ его близкий друг.

По данным СМИ, в настоящее время Tata Group представляет собой корпорацию из почти 100 компаний, включая крупнейшего в стране производителя автомобилей, крупнейшую частную сталелитейную компанию и ведущую аутсорсинговую фирму. В целом в ней работает более 350 000 человек по всему миру.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...