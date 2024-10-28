Богатый индийский бизнесмен оставил собаке баснословное наследство

Фото: facebook.com/sirratantata

Как сообщает издание Daily Mail, он оставил большую часть своего состояния, оцениваемого в 91 миллион фунтов стерлингов, своей собаке, попросив, чтобы его любимый питомец получил "неограниченный уход" после его смерти.

"Господин Тата, которому принадлежит заслуга превращения Tata Group во всемирно известный конгломерат, умер в больнице в Мумбаи в начале этого месяца в возрасте 86 лет", – говорится в тексте статьи.

Уточняется, что бизнесмен не был женат и не завел детей.

"По данным Times, господин Тата заявил, что его собака, его дворецкий и помощник Конар Суббиах и его повар Раджан Шоу должны получить большую часть его состояния. Его братья и сестры унаследуют только часть его состояния", – отмечается в тексте издания.

По словам близкого друга Таты, сумма, оставленная бывшим дворецкому и повару Таты, которым уже за 50 и которые теперь заботятся о Тито, очень щедра. Он добавил, что для тех, кто хорошо знал бизнесмена, эти распоряжения не стали сюрпризом.

"Это завещание – "не заявление о богатстве", а "жест благодарности за радость и заботу", которую дарили ему его домашние животные и два ближайших помощника", – рассказал СМИ его близкий друг.

По данным СМИ, в настоящее время Tata Group представляет собой корпорацию из почти 100 компаний, включая крупнейшего в стране производителя автомобилей, крупнейшую частную сталелитейную компанию и ведущую аутсорсинговую фирму. В целом в ней работает более 350 000 человек по всему миру.