Мантия Земли разделена на две части: появилась новая версия распада суперконтинентов

Специалисты Кертинского университета в Австралии совместно с китайскими коллегами из лаборатории Лаошань в Циндао пришли к выводу, что мантия Земли разделена на две части. Таким образом они объяснили создание и разрушение суперконтинента Пангея, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет журнал Nature Geoscience, мантия состоит из Африканского и Тихоокеанского доменов. Африканский домен простирается от восточного побережья Азии и Австралии через Европу, Африку и Атлантику. Тихоокеанский домен в соответствии с названием охватывает Тихий океан. Домены разделены разломом Тихоокеанского огненного кольца.

Уточняется, что мантия под Африканским доменом полна изотопами множества элементов, чей набор гораздо более разнообразен по сравнению с Тихоокеанским доменом, отметили ученые.

Эксперты уверены, что данная версия объясняет последние два цикла суперконтинентов. Около 1,2 млрд лет назад образовался суперконтинент Родиния, который распался около 750 млн лет назад. После этого около 335 млн лет назад образовался сверхконтинент Пангея, который прекратил существовать 200 млн лет назад.

После того как Пангея распалась, различные элементы и их изотопы сохранились как в глубоких, так и в поверхностных слоях мантии. Они попали туда в процессае наползания одной литосферной плиты на другую.

Издание отмечает, что причина распада суперконтинентов не до конца понятна, но считается, что это связано с подъемом горячего мантийного материала из глубоких областей мантии, называемых мантийными "сгустками". Понимание этих процессов способно помочь геологам определить, где могут быть сконцентрированы полезные мантийные материалы, в частности редкоземельные элементы.

Ранее сообщалось, что странную область в недрах Земли обнаружили ученые.