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29.10.2024, 08:40

США предупредили Грузию о “последствиях“, если курс грузинского правительства не изменится

Новости Мира 0 417

В Вашингтоне предупредили Тбилиси, что "не исключают дальнейших последствий, если курс грузинского правительства не изменится". Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Грузию-Онлайн.

Кадр из видео
Кадр из видео

По его словам, "грузинский народ пришел на выборы в субботу в атмосфере, сформированной политикой правящей партии, включая злоупотребление государственными ресурсами, покупку голосов и запугивание избирателей", что создало "неравные условия" и подорвало "общественное и международное доверие" к процессу.

"Мы присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей к полному расследованию всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами, и настоятельно призываем уважать основные свободы выражения мнений и мирных собраний. Мы призываем грузинские власти подумать о том, какие отношения они хотят иметь с евроатлантическим сообществом, вместо того чтобы укреплять политику, одобренную автократами", - заявил Миллер.

Пресс-секретарь Госдепа США сообщил, что "более 80 процентов грузин хотят видеть свою страну интегрированной в ЕС и НАТО".

"Конституция Грузии, предложенная и поддержанная текущей правящей партией, предписывает стремление к членству в этих евроатлантических институтах. Все партии ведут кампанию в поддержку этой цели. Однако правящая партия приняла меры, противоречащие этому курсу. Грузинское правительство может подтвердить свою приверженность демократическому евроатлантическому курсу, уважая верховенство закона, устраняя недостатки в своем избирательном процессе, отменяя антидемократическое законодательство и предпринимая значительные усилия для выполнения рекомендаций по реформам для вступления в ЕС. Мы последовательно призывали грузинское правительство в этом году отказаться от своих антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь", - отметил Миллер.

Ранее заявление о выборах в Грузии опубликовал глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен.

"Международные наблюдатели не объявили результаты свободными и справедливыми. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей о проведении полного расследования всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами. В дальнейшем мы призываем политических лидеров Грузии уважать верховенство закона, отменить законодательство, подрывающее основные свободы, и совместно устранять недостатки в избирательном процессе", - цитирует Блинкена "Голос Америки".

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93 процента голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78 процента.

Представители оппозиции заявили, что не признают итогов выборов, все четыре партии отказались от депутатских мандатов в новом созыве законодательного органа. Президент Грузии Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам.

Вечером 28 октября перед зданием парламента в Тбилиси прошла массовая акция протеста грузинской оппозиции. Несогласные с итогами парламентских выборов потребовали аннулировать их и провести новое голосование.

Прошедшие парламентские выборы в Грузии называют "историческими и судьбоносными", поскольку исход голосования может указать либо на будущую интеграцию государства с ЕС, либо на сближение с Москвой.

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