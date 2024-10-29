Врач-онколог назвала три продукта, которые могут предотвратить рак

Лосось, зеленый салат и картофель снижают риск развития рака благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот. Об этом рассказала хирург и онколог Лори Альфонс из Института рака Топпер в Лихай-Вэлли, передает Tengri Life .

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По словам врача, регулярное употребление блюда из лосося в сочетании с зеленым салатом и печеным картофелем с небольшим количеством сметаны может стать хорошей профилактикой различных онкозаболеваний.

"Научные исследования показали, что диета, включающая жирные кислоты омега-3, способствует снижению риска развития рака. Что касается лосося, то он содержат магний - питательное вещество, которое также связано с профилактикой онкологии", - рассказала онколог изданию Pronews.gr.

Не менее полезен и богатый клетчаткой зеленый салат. Существует связь между употреблением пищи с высоким содержанием пищевых волокон и более низким риском развития некоторых видов рака, указали исследователи.

Еще один продукт, который многие недооценивают, - печеный картофель. Это здоровая, богатая питательными веществами пища, хороший источник углеводов, клетчатки, калия и железа, отметила Лори Альфонс.

"Также я предлагаю не есть углеводы без белка. Если употребляете макароны, то пусть их будет меньше, но зато положите на тарелку кусочек курицы", - посоветовала онколог.

Специалист отметила, что баланс белков, углеводов и клетчатки вместе с полезными жирами в питании помогает сделать важный шаг для снижения риска развития рака.