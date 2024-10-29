18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.81
527.62
5.02
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
29.10.2024, 09:21

Врач-онколог назвала три продукта, которые могут предотвратить рак

Новости Мира 0 495

Лосось, зеленый салат и картофель снижают риск развития рака благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот. Об этом рассказала хирург и онколог Лори Альфонс из Института рака Топпер в Лихай-Вэлли, передает Tengri Life.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По словам врача, регулярное употребление блюда из лосося в сочетании с зеленым салатом и печеным картофелем с небольшим количеством сметаны может стать хорошей профилактикой различных онкозаболеваний.

"Научные исследования показали, что диета, включающая жирные кислоты омега-3, способствует снижению риска развития рака. Что касается лосося, то он содержат магний - питательное вещество, которое также связано с профилактикой онкологии", - рассказала онколог изданию Pronews.gr.

Не менее полезен и богатый клетчаткой зеленый салат. Существует связь между употреблением пищи с высоким содержанием пищевых волокон и более низким риском развития некоторых видов рака, указали исследователи.

Еще один продукт, который многие недооценивают, - печеный картофель. Это здоровая, богатая питательными веществами пища, хороший источник углеводов, клетчатки, калия и железа, отметила Лори Альфонс.

"Также я предлагаю не есть углеводы без белка. Если употребляете макароны, то пусть их будет меньше, но зато положите на тарелку кусочек курицы", - посоветовала онколог.

Специалист отметила, что баланс белков, углеводов и клетчатки вместе с полезными жирами в питании помогает сделать важный шаг для снижения риска развития рака.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...