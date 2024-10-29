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29.10.2024, 09:28

Заключенного с немецким гражданством казнили в Иране

Новости Мира 0 549

Иранец Джамшид Шармахд, имевший также гражданство Германии, казнен в заключении в одной из тюрем Ирана. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил официальный портал иранской юстиции Misan, передает Tengrinews.kz со сслкой на DW.

©️ parstoday.ir
©️ parstoday.ir

Казнь состоялась утром, смертные приговоры в Иране обычно осуществляются через повешение. До самого последнего момента правозащитники - и особенно дочь Шармахда, живущая в США, - боролись за спасение осужденного.

Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил о "чудовищном преступлении" иранских властей.

"Иранский режим в очередной раз продемонстрировал свой бесчеловечный характер", - отметил политик и призвал правительство Германии "решительно" отреагировать на произошедшее. "Подход "тихой дипломатии" с Ираном провалился", - добавил Мерц.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок осудила казнь. В Иран несколько раз направлялась команда высокого уровня для урегулирования вопроса, отметила она.

"Мы неоднократно давали Тегерану понять, что казнь немецкого гражданина будет иметь серьезные последствия", - указала Бербок.

В апреле Верховный суд Ирана оставил в силе смертный приговор Шармахду по обвинению в терроризме.

По словам родственников Шармахда, на протяжении нескольких последних лет он проживал в США и был похищен сотрудниками иранской спецслужбы во время пересадки в Дубае в 2020 году. Тегеран считал его лидером оппозиционной группировки "Тондар", признанной в Иране террористической организацией.

Мужчина находился под стражей с 2020 года и за это время не получил доступ к адвокату по своему выбору, указывали в ЕС. Кроме того, иранские власти отказали в консульском доступе к Шармахду, несмотря на наличие у него гражданства ФРГ, отмечали в Брюсселе.

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