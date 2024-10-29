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29.10.2024, 10:39

За и против отмечать Хэллоуин

Новости Мира 0 404

Этот праздник, традиционно отмечаемый 31 октября, имеет корни в древних кельтских обычаях и набирает популярность во многих странах, включая Казахстан. Однако у него есть как сторонники, так и противники. Рассмотрим основные аргументы за и против его празднования, передает Liter.kz.

Коллаж Liter.kz
Коллаж Liter.kz

"За" отмечать Хэллоуин

Жительница Астаны Елена Пермякова рассказала о том, как в прошлом году они устраивали небольшой вечер в честь Хэллоуина. Это был тематический ужин, оформленный в стиле праздника, и детям вручили небольшие подарки — мармеладки в виде глаз и зубов.

“Это был просто забавный вечер, который сделал жизнь детей ярче и интереснее. Они с нетерпением его ждали. В “Фикс прайсе” можно найти множество вещей для Хэллоуина — мы покупали пауков для украшения, маски и гетры для дочери”, — рассказала Елена.

По ее словам, Хэллоуин не несет ничего негативного, а наоборот, дает возможность проявить креативность.

 “Костюмы, украшения и тематические вечеринки позволяют каждому продемонстрировать свою индивидуальность и фантазию. Это отличная возможность собрать семью вместе и повеселиться”, — добавила она.

В этом году в Астане Хэллоуин будут отмечать с 27 октября по 3 ноября, с различными частными мероприятиями, включая мемные и готические вечеринки. Организаторы предлагают всем желающим купить или взять на прокат костюмы для праздника, аренда начинается от 4 тысяч тенге, а аксессуары — от 500 тенге.

“Хэллоуин — это время для веселья, игр и развлечений. Тематические вечеринки и конкурсы делают праздник ярким и запоминающимся. Это просто возможность отвлечься от повседневной суеты”, — поделилась Аида, занимающаяся прокатом костюмов.

Также предприниматель Арсен Рысдаулетов сообщил у себя в соцсетях, что потратил три года, чтобы найти в Казахстане поставщика семян тыквы для Хэллоуина, и в этом году тыквы можно будет купить в одном из популярных онлайн-супермаркетов.

"Против" отмечать Хэллоуин

Противники Хэллоуина считают, что праздник стал бездушным бизнесом. Их главный аргумент в том, что Хэллоуин слишком коммерциализирован, и продажа костюмов, сладостей и украшений часто становится основной целью празднования, а не его культурное значение.

“Людей не смущает тематика праздника — ужас и смерть. Это может вызывать страх и дискомфорт у некоторых людей, особенно у детей. Это может привести к нежелательным психологическим последствиям. Но всем почему-то только смешно, хотя я этого не понимаю”, — пишут критики в интернете.

Два года назад в Казахстане возникли призывы запретить Хэллоуин. Обсуждение запретов началось после трагедии в Сеуле в 2022 году, когда во время празднования погибли 150 человек, в том числе гражданка Казахстана. 

Алихан Смаилов, сейчас бывший премьер-министр, тогда заявил, что “Хэллоуин не соответствует культуре и традициям нашего народа”.

“Мы должны прививать молодежи духовные ценности и национальное воспитание”, — сказал он. 

Автор книги "Ты казашка. Гордись!” Каракат Абден тогда также поддержала эти призывы. 

Позже в сети появилась петиция с требованием запретить праздник, который пришел в Казахстан с измененными американскими традициями.

Авторы петиции утверждали, что Хэллоуин имеет корни в языческом кельтском празднике Самхейн, связанном с Днем всех святых, когда традиционно возносились молитвы за души умерших. Некоторые считают, что для молодежи этот праздник является введением в сатанизм и поклонением повелителю смерти.

Хэллоуин — это праздник, который вызывает множество мнений. Его отмечают как возможность для веселья и креативности, но одновременно он порождает споры о культурной идентичности. В конечном счете решение о праздновании остается за каждым индивидуально.

Как отмечают Хэллоуин в других странах

США
В Соединенных Штатах Хэллоуин отмечается ярко и весело. Люди устраивают костюмированные вечеринки, украшенные паутиной и тыквами. Дети ходят по домам с фразой "Trick or Treat" (Сладость или гадость).

Германия
Исторически в Германии отмечали День Всех Святых или День Реформации. В прошлом это были серьезные праздники без шумных развлечений. Сегодня Хэллоуин в Германии стал полностью американским — с вечеринками и костюмами.

Франция
Во Франции Хэллоуин спорят о своих кельтских корнях. Здесь также традиционно используют тыквы и детские фразы, такие как "des bonbons ou des coups de bâton!" (конфеты или удары палкой!).

Испания
В Испании Хэллоуин делится на три дня: День ведьм, День Всех Святых и День мертвых. В Галисии отмечают его с кострами и мистическими ритуалами. Популярный напиток — Queimada, который готовят с заклинаниями.

Мексика
Вместо Хэллоуина в Мексике празднуют День мертвых. Здесь верят, что усопшие возвращаются, чтобы повидать родных. Семьи посещают кладбища, приводят в порядок могилы и устраивают пикники с подношениями для усопших.

Хэллоуин имеет множество лиц, отражающих культурные традиции разных стран, и везде празднуется по-своему.

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