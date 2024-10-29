Развернул самолет над Атлантикой и внешнюю политику России: 95 лет назад родился Евгений Примаков

95 лет назад родился Евгений Примаков . В 1990-х он руководил разведкой, был министром иностранных дел и главой правительства. Одной из главных заслуг Примакова называют то, что он сумел вывести страну из дефолта в 1998 году. Что касается внешней политики, то в историю навсегда вошел его «разворот над Атлантикой» как ответ на бомбардировку НАТО Югославии, передает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

Фотография: ИМЭМО РАН

До него Запад от России таких слов не слышал. Он возглавил МИД в 1996 году, за океаном паника. На смену мистеру «Yes» (так называли Андрея Козырева) пришел мистер «No».

«Американцы понимали, что это человек, который после своего предшественника будет отстаивать интересы России», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Тунисе (1996-2000 гг.) Вениамин Попов.

На Ближнем Востоке Примакова знали еще с советских времен. После института собкором газеты «Правда» он работал в Каире, Дамаске и Багдаде. Родился в Киеве, вырос в Тифлисе, куда его мать переехала после ареста мужа. После седьмого класса Примаков уехал в Баку учиться на моряка, но здоровье подкачало, и его комиссовали на берег. Тогда юноша отправился в Москву, окончил Институт востоковедения и в будущем стал значимой фигурой в регионе.



Вениамин Попов чрезвычайный и полномочный посол России в Тунисе 1996-2000 гг.

«Когда он стал министром, он сказал, что выдвигает идею треугольника «Россия, Индия и Китай». Это было блестящее решение Примакова. Сейчас оно воплощено в БРИКС», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Тунисе (1996-2000 гг.) Вениамин Попов.



В 1998-м Борис Ельцин кинет Примакова в самое пекло – «наградит» должностью премьер-министра. Это произойдет сразу после дефолта 1998 года.

«Он не очень хотел. С третьего захода только дал добро. Он прекрасно понимал, куда его бросают – на амбразуру», – рассказал председатель правительства Российской Федерации (1999-1999 гг.) Сергей Степашин.

Наследство незавидное: обвал рубля, рост цен, пустой бюджет. А Борис Ельцин ждал чуда. Для пополнения бюджета продали часть активов «Газпрома». И в ноябре 1998-го впервые за год пенсию получил каждый россиянин в полном объеме.

«У нас в деревне самые уважаемые и богатые люди – пенсионеры в тот момент. Единственные, у кого были деньги, все ходили к ним взаймы брать», – рассказал президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин.

Брать взаймы полетел и Примаков – в Вашингтон на переговоры. Но ни встреча, ни подписание контрактов не состоялись. В полете над Атлантикой Примаков узнал, что американцы собираются бомбить Югославию, и немедленно развернул самолет.

«Мы уже начали разворачиваться, он вышел в салон к делегации и сообщил об этом решении. У меня до сих пор мурашки по коже, потому что салон взорвался аплодисментами. Это был какой-то подъем консолидации и гордости за свою страну, которая наконец-то начала вставать с колен, стала ориентироваться на себя, на свое собственное понимание ситуации», – рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Примаков для олигархата был неудобной фигурой. На Ельцина давили. Он был первый, кто назвал олигархов олигархами. В ответ его обвинили в том, что он метит на место больного Ельцина. А потом он публично заступился за Ельцина, когда Госдума хотела объявить ему импичмент.



Он и после отставки переживал за судьбу страны. Примаков вместе с Юрием Лужковым создал избирательный блок «Отечество – вся Россия». Из него позже родилась «Единая Россия». «Доктрина Примакова» восстановила внешнеполитический суверенитет страны, сделала приоритетными отношения России с соседями по СНГ. Этим курсом Россия идет и по сей день.