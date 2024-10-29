Развернул самолет над Атлантикой и внешнюю политику России: 95 лет назад родился Евгений Примаков

95 лет назад родился Евгений Примаков. В 1990-х он руководил разведкой, был министром иностранных дел и главой правительства. Одной из главных заслуг Примакова называют то, что он сумел вывести страну из дефолта в 1998 году. Что касается внешней политики, то в историю навсегда вошел его «разворот над Атлантикой» как ответ на бомбардировку НАТО Югославии, передает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.
До него Запад от России таких слов не слышал. Он возглавил МИД в 1996 году, за океаном паника. На смену мистеру «Yes» (так называли Андрея Козырева) пришел мистер «No».
«Американцы понимали, что это человек, который после своего предшественника будет отстаивать интересы России», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Тунисе (1996-2000 гг.) Вениамин Попов.
На Ближнем Востоке Примакова знали еще с советских времен. После института собкором газеты «Правда» он работал в Каире, Дамаске и Багдаде. Родился в Киеве, вырос в Тифлисе, куда его мать переехала после ареста мужа. После седьмого класса Примаков уехал в Баку учиться на моряка, но здоровье подкачало, и его комиссовали на берег. Тогда юноша отправился в Москву, окончил Институт востоковедения и в будущем стал значимой фигурой в регионе.
Вениамин Попов чрезвычайный и полномочный посол России в Тунисе 1996-2000 гг.
«Когда он стал министром, он сказал, что выдвигает идею треугольника «Россия, Индия и Китай». Это было блестящее решение Примакова. Сейчас оно воплощено в БРИКС», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Тунисе (1996-2000 гг.) Вениамин Попов.
В 1998-м Борис Ельцин кинет Примакова в самое пекло – «наградит» должностью премьер-министра. Это произойдет сразу после дефолта 1998 года.
«Он не очень хотел. С третьего захода только дал добро. Он прекрасно понимал, куда его бросают – на амбразуру», – рассказал председатель правительства Российской Федерации (1999-1999 гг.) Сергей Степашин.
Наследство незавидное: обвал рубля, рост цен, пустой бюджет. А Борис Ельцин ждал чуда. Для пополнения бюджета продали часть активов «Газпрома». И в ноябре 1998-го впервые за год пенсию получил каждый россиянин в полном объеме.
«У нас в деревне самые уважаемые и богатые люди – пенсионеры в тот момент. Единственные, у кого были деньги, все ходили к ним взаймы брать», – рассказал президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин.
Брать взаймы полетел и Примаков – в Вашингтон на переговоры. Но ни встреча, ни подписание контрактов не состоялись. В полете над Атлантикой Примаков узнал, что американцы собираются бомбить Югославию, и немедленно развернул самолет.
«Мы уже начали разворачиваться, он вышел в салон к делегации и сообщил об этом решении. У меня до сих пор мурашки по коже, потому что салон взорвался аплодисментами. Это был какой-то подъем консолидации и гордости за свою страну, которая наконец-то начала вставать с колен, стала ориентироваться на себя, на свое собственное понимание ситуации», – рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Примаков для олигархата был неудобной фигурой. На Ельцина давили. Он был первый, кто назвал олигархов олигархами. В ответ его обвинили в том, что он метит на место больного Ельцина. А потом он публично заступился за Ельцина, когда Госдума хотела объявить ему импичмент.
Он и после отставки переживал за судьбу страны. Примаков вместе с Юрием Лужковым создал избирательный блок «Отечество – вся Россия». Из него позже родилась «Единая Россия». «Доктрина Примакова» восстановила внешнеполитический суверенитет страны, сделала приоритетными отношения России с соседями по СНГ. Этим курсом Россия идет и по сей день.
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