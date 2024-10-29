Праздник каждый день: самые необычные даты, которые отмечаются в мире в ноябре

Каждый день в мире отмечается много удивительных праздников, - передает Almaty.tv. Они необычны как по форме, так и по содержанию, тем более, по названию. Кто-то их воспринимает серьезно, кто-то нет, в большинстве своем они основаны на вещах и явлениях. Некоторые праздники, действительно, посвящены странным вещам, к примеру День белой рубашки или День "Дайте имя своему автомобилю".

коллаж Almaty.tv

Среди необычных праздников можно найти особый день практически для чего угодно, - пишет webplus.info. Выберите странные праздники, которые понравятся вам, и разнообразьте ими свою повседневность, или наслаждайтесь всеми подряд вместе с нашим списком самых необычных и странных праздников.

Вот как выглядит список необычных праздников на ноябрь 2024 года:

1 ноября, - Мовембер (мероприятие месяца, зародившееся в Австралии, при котором мужчины отращивают усы и в течение месяца делают пожертвования на изучение и борьбу с раком простаты и другими мужскими болезнями); День американских авторов (в 1949 году Министерство торговли США объявило его официальным праздником)

2 ноября, - День поиска кругов (они повсюду...);

3 ноября, - Национальный день домохозяйки в США; - День нулевых задач (Отмечают в первое воскресенье ноября)

4 ноября, - День дорожного регулировщика; День здравого смысла (большая редкость в наши дни); День Тутанхамона (это было около 3000 лет назад. Он стал правителем Египта в возрасте 9 лет, а умер в возрасте 19 лет. 4 ноября 1922 года его гробница была открыта, а обнаруженное там было почти в целости и сохранности); День качественной работы

6 ноября, - День саксофона; День перемещений без компаса (к примеру, по положению солнца и звезд)

7 ноября, - День, когда мужчины готовят обед (Отмечают в первый четверг ноября)

8 ноября, - День рентгеновских лучей (отмечается, что они были обнаружены случайно); День человека, которого считают неспособным к обучению (дата Dunce Day в честь средневекового ученого Иоанна Дунса Скота из Шотландии, который скончался 8 ноября 1308 г. Он полагал, что шляпы в форме конуса увеличивают учебный потенциал); День приготовить что-нибудь смелое и острое

9 ноября, - День «Хаос никогда не умирает»; День книги рекордов Гиннесса

10 ноября, - День телефонного кода (территориальные телефонные коды впервые появились в 1940-х годах в лабораториях AT&T и Bell и должны были решить проблему нехватки телефонных номеров для США и Канады); День незабудки; День скороговорки

11 ноября, - Всемирный день оригами

12 ноября, - День молодых читателей

13 ноября, - День Сэди Хокинс (в США праздник возник из мультика "Lil Abner Cartoon" 1930-х годов. Идея - устраиваются догонялки и если девушка ловит своего мужчину, он должен жениться на ней)

14 ноября, - День «Расслабься и сияй»

16 ноября, - День «Устрой вечеринку со своим плюшевым другом»; Всемирный День пуговиц; Ноябрьский День ресторана (Проводится один раз в сезон в третью субботу февраля, мая, августа и ноября)

17 ноября, - День экскурсии

19 ноября, - День «Удачного дня»; Всемирный день туалета;

20 ноября, - День абсурда (не дадим ему никакого шанса!); День «Дай своему ПК красивое имя»; Прекрасный день (песня группы U2 называется Beautiful Day, также есть песня The Beach Boys «Это прекрасный день». Счастливого Вам и прекрасного Дня!)

21 ноября, - День без музыки; День «Используйте меньше материала» (мероприятия праздника направлены на сохранение окружающей среды); День фальшивых признаний (повод напомнить о том, какие беды они приносят); Всемирный день приветствий

22 ноября, - День прогулки на автомобиле (если есть такая возможность); День «Начни свою собственную страну» в США (отмечается с 1939 года)

23 ноября, - День Фибоначчи (Леонардо Пизанский был первым крупным математиком средневековой Европы)

24 ноября, - День своего уникального таланта

25 ноября, - День напоминания о покупках (а может не надо?)

26 ноября, - День без покупок

27 ноября, - День булавки и иголки

28 ноября, - День Красной Планеты (День Марса отмечают в день запуска космического корабля Mariner, который состоялся в ноябре 1964 года. Уже 14 июля 1965 года он находился в 6,118 милях от Марса); День «Сделай себе собственную голову» (для этого подойдёт глина, папье-маше, рисунок. Главное помнить, что одна голова - хорошо, а две - лучше)

29 ноября - День зубочистки; День электронного поздравления; День Сквэр-данс (народный танец, который появился в США); День «Добро пожаловать»

30 ноября, - День «Оставайтесь дома, потому что вы не больны».