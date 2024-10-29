Когда лучше всего планировать отпуск в 2025 году?

Самыми выгодными месяцами в 2025 году будут апрель, июль, октябрь и декабрь — в этих месяцах по 22 рабочих дня. Август и сентябрь тоже подойдут — в них по 21 рабочему дню, передает Liter.kz со ссылкой на Казахстан Подешевле.

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“Если вы хотите провести больше времени в отпуске, стоит рассмотреть январь, март или май, чтобы отпуск совпадал с праздниками. Это даст вам больше дней отдыха, но, возможно, меньше денег, чем обычно”, – сообщается в посте.

В остальных месяцах особой разницы нет, так как расчеты у каждого казахстанца индивидуальны и могут зависеть от больничных, отпускных и других факторов.