Российские телеканалы требуют от Google два ундециллиона рублей

Общая сумма претензий 17 российских телеканалов к корпорации Google достигла астрономической цифры – два ундециллиона рублей (единица с 36 нулями), передает Liter.kz со ссылкой на российские СМИ .

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Суть иска заключается в том, что Google отказался восстановить аккаунты российских медиа на YouTube, несмотря на судебное предписание. В числе потерпевших – "Звезда", "Первый канал", ВГТРК, НТВ, "Парламентское телевидение", "Телеканал 360", "Фонд православного телевидения", а также другие крупные телеканалы и медийные структуры.

В качестве третьего лица участвует Маргарита Симоньян – ведущая с заблокированным YouTube-каналом.

“Рассматриваем дело с огромным количеством нулей”, – отметил в ходе судебного заседания судья.

Суд ранее обязал Google восстановить доступ к заблокированным аккаунтам, а в случае неисполнения наложил ежедневный штраф.

Первоначальная сумма штрафа – 100 тысяч рублей в день, но она удваивается каждую неделю. При этом предела увеличению штрафа не установлено.

В сентябре сумма уже составляла 13 дециллионов (единица с 33 нулями).

“Если YouTube не выполнит требования в течение девяти месяцев, сумма штрафов продолжит расти без ограничений”, – отмечается в заявлении российских властей.

Компания Meta, в свою очередь, признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.