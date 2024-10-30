Умер участник «Что? Где? Когда?»

На 56-м году жизни умер участник интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов. Об этом говорится в официальном Telegram-канале передачи, передает Lenta.ru
«Сегодня не стало Андрея Черемисинова. Более 7 лет он представлял Госкорпорацию "Росатом" в программе "Что? Где? Когда?"» — говорится в сообщении.
Отмечается, что Черемисинов вручал приз «Хрустальный атом» лучшим знатокам. Команда программы выразила соболезнования семье и коллегам игрока.
Помимо игры в «Что? Где? Когда?» Черемисинов занимал должность советника гендиректора госкорпорации «Росатом» по информационным проектам.
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