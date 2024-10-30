Назван самый богатый человек Китая

Сообщается, что порогом для включения в рейтинг стало состояние в 5 миллиардов юаней (примерно 700 миллионов долларов США), а расчеты проводились на конец августа.

Состояние 41-летнего Имина оценивается в 49,3 миллиарда долларов. Глобальная выручка ByteDance за прошлый год выросла на 30 процентов - до 110 миллиардов долларов США. Несмотря на то что он ушел с поста генерального директора компании еще в 2021 году, рост ее доходов повлиял на размер его личного состояния.

Владелец компании по производству бутилированной воды Nongfu Spring и фармацевтической компании Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise 70-летний Чжун Шаньшань впервые за три года потерял лидерство в таблице. Он опустился на второе место с состоянием в 47,9 миллиарда долларов, что на 24 процента (или 15,5 миллиарда долларов США) меньше по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что это самое значительное снижение за год.

В феврале его бизнес по производству бутилированной воды столкнулся с негативной реакцией, однако другой ключевой источник доходов – компания, специализирующаяся на диагностике инфекционных заболеваний, показала хорошие результаты.

Hurun Research обозначил 1094 человека с состоянием примерно в 700 миллионов долларов США, что на 12 процентов, или 147 человек, меньше, чем в прошлом году. Совокупное состояние предпринимателей из списка составило 3 триллиона долларов США, что на 10 процентов меньше по сравнению с прошлым годом.