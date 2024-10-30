Миллионы рабочих мест под угрозой из-за искусственного интеллекта

К 2027 году в Европе будет ликвидировано 83 миллиона рабочих мест, ключевой причиной таких изменений станет стремительно развивающийся искусственный интеллект, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Euronews .

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Издание пишет об этом, приводя в материале прогноз Всемирного экономического форума.

Вместе с тем отмечается, что к 2030 году 94 миллионам европейских работников потребуется переобучение в связи с развитием автоматизации.

Поясняется, что определены отрасли, работникам которых развитие искусственного интеллекта угрожает больше всего: услуги гостиничного бизнеса и общественного питания (94 процента), искусство (80 процентов), оптовая и розничная торговля (68 процентов), строительство (58 процентов), а также транспорт и логистика (50 процентов).

"21 миллиону человек, возможно, придется сменить профессию к 2030 году, заключают исследователи, предполагая, что большинство из этих людей не имеют высшего образования", - указывается в материале.

В то же время, по данным Всемирного экономического форума, в ближайшие годы должен произойти и значительный рост рабочих мест по другим направлениям: появится около 69 миллионов новых вакансий.

Но в Европе эти рабочие места, скорее всего, будут распределены неравномерно. До 40 процентов европейцев могут оказаться в регионах с сокращающимся рынком труда. В исследовании предлагается поощрять удаленную работу, чтобы эти регионы оставались на плаву.

"В настоящее время производительность труда в Европе сосредоточена на нескольких рынках труда, таких как Амстердам, Копенгаген, Лондон, Мадрид, Мюнхен и Париж", - указывается в материале.

В этих городах проживает всего 20 процентов населения Европы, но на их долю пришлось 43 процента роста ВВП Европы, 35 процентов чистого прироста рабочих мест и 40 процентов прироста населения в период с 2007 по 2018 год, поясняется в исследовании.

С другой стороны, в восточной и южной Европе насчитывается 438 регионов с сокращающимся рынком труда, в которых проживает 30 процентов населения и которые характеризуются "сокращением рабочей силы, пожилым населением и более низким уровнем образования".