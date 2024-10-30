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30.10.2024, 08:11

В спорах о пользе вина для здоровья поставили точку

Новости Мира 0 554

Вопреки распространенного мнению, потребление вина в любых дозах не может приносить пользы для здоровья, заявил Руслан Исаев, врач-психиатр, нарколог, руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева. В беседе с «Лентой.ру» специалист поставил точку в спорах о якобе пользе вина.

Фото: Celina / Unsplash
Фото: Celina / Unsplash

«Многие убеждены, что в день для здоровья можно выпивать один бокал красного вина. Это заблуждение чаще всего используется для оправдания желания употребить алкоголь или же для рекламы этого напитка. Производители красного вина утверждают, что оно обладает антиоксидантными свойствами, замедляет старение, предотвращает рак. Происходит это благодаря полифенолам — веществам растительного происхождения, которые содержатся в вине, в основном, красном, а также в чае, кофе, в определенных фруктах», — подчеркнул Исаев.

В идеальных лабораторных условиях эти антиоксиданты при взаимодействии с микрофлорой организма действительно способствуют росту одних бактерий и подавлению других и помогают улучшать функционирование микробиома. Но есть несколько «но», связанных с тем, что организм человека и все протекающие в нем процессы нельзя сравнивать с идеальными лабораторными условиями. (...) Доказано, что самая безопасная доза алкоголя — это его отсутствие.

Руслан Исаевврач-психиатр, нарколог, руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева

Специалист объяснил, что в реальных условиях «польза» вина нивелируется. «Во-первых, антиоксиданты очень летучие, и в 90 процентах случаев исчезают после нескольких месяцев выдержки. Они содержатся только в молодом и еще кислом вине, которое пить совершенно не принято. Чем дольше вино хранится, тем меньше в нем антиоксидантов. В настоящем выдержанном вине их практически нет. Во-вторых, антиоксидантные свойства вина приносят гораздо меньше пользы, чем вред, который наносит этанол», — подчеркнул Исаев.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт, главврач и руководитель психиатрической службы Mental Health Center Анна Корендюхина развеяла распространенный миф о белой горячке. Она объяснила, что алкогольный делирий или белая горячка — это тяжелое состояние, которое возникает в результате прекращения употребления алкоголя, то есть возникновения синдрома отмены.

Специалист обратила внимание, что вопреки заблуждениям алкогольный делирий не наступает в момент сильного опьянения, а обычно начинается через 48 часов после резкого прекращения употребления спиртного.

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