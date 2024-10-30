18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.45
529.19
5.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
30.10.2024, 09:13

Доступные продукты против старения, которые работают лучше дорогих процедур

Новости Мира 0 401

Среди тех, кто стремится к долгой жизни и располагает достаточными средствами, популярными остаются такие дорогостоящие методы, как лечение стволовыми клетками в Швейцарии, инъекции молодой плазмы, использование гипербарических камер и другие, передает almaty.tv

Фото: elements.envato.com
Фото: elements.envato.com

Однако все эти дорогие и порой рискованные процедуры можно заменить доступными и полезными продуктами питания, которые способны продлить жизнь.

Какие продукты помогают сохранить молодость и здоровье?

Одним из ключевых продуктов, поддерживающих долголетие, является брокколи. Этот овощ обладает мощными антивозрастными свойствами. Хотя нитраты, содержащиеся в некоторых продуктах, могут превращаться в канцерогенные нитрозамины, в брокколи они работают иначе. Нитраты из этого овоща способствуют выработке оксида азота, который улучшает кровообращение и помогает клеткам получать больше кислорода и питательных веществ, что поддерживает здоровое старение.

Если брокколи не входит в ваш рацион, не стоит расстраиваться: такие овощи, как шпинат, рукола, капуста, а также свекла, морковь и цветная капуста, содержат аналогичные полезные вещества и могут стать отличной альтернативой.

Глутатион — еще один мощный антиоксидант, необходимый для поддержания крепкого здоровья. Он помогает организму бороться с ежедневным стрессом и предотвращает возникновение рака, укрепляя иммунную систему. Хотя наш организм естественным образом вырабатывает глутатион, его уровень снижается с возрастом, что увеличивает риск различных заболеваний. Интересно, что добавки с глутатионом часто не работают эффективно и могут даже увеличить риск раковых заболеваний. Более безопасным способом повышения уровня глутатиона является употребление в пищу продуктов, таких как спаржа, авокадо, зеленая фасоль и шпинат.

Также для здорового старения важно включать в рацион овощи, богатые каротиноидами, такие как морковь, петрушка, листовая зелень, кабачки и тыква. Эти вещества придают яркие цвета овощам и защищают организм от различных заболеваний, включая рак, диабет, сердечно-сосудистые патологии и даже деменцию. Они играют важную роль в сохранении здоровья глаз и снижают риск развития серьезных недугов. Не случайно диеты людей из "голубых зон", таких как Окинава в Японии и Лома-Линда в Калифорнии, содержат большое количество таких продуктов.

Продукты, способствующие долголетию:

  • Брокколи
  • Шпинат
  • Рукола
  • Свекла
  • Морковь
  • Цветная капуста (сырая)
  • Спаржа
  • Авокадо
  • Зеленая фасоль
  • Петрушка
  • Листовая зелень
  • Кабачки
  • Тыква

Эти простые, доступные продукты могут стать ключом к долгой и здоровой жизни, помогая сохранить молодость и защититься от множества заболеваний.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...