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30.10.2024, 12:43

Не так поняли. В формулировке закона Ньютона нашли ошибку

Новости Мира 0 555

Первый закон английского физика и математика Исаака Ньютона более 300 лет неверно трактовали из-за ошибки в переводе с латинского языка. Об заявил профессор философии Политехнического университета Виргинии Дэниел Хук, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Согласно данным профессора, широко используемая формулировка первого закона Исаака Ньютона от 1687 года, известного как закон инерции, является результатом ошибки перевода с латинского на английский язык. Филолог напомнил, что чаще всего используют следующую версию закона: "Тело остается в покое или равномерно двигается, если (unless) на него не действуют внешние силы". По мнению Хука, вместо "если" нужно использовать "потому что".

Как объясняет Хук, Ньютон утверждал, что тела сохраняют покой именно из-за отсутствия внешнего воздействия. Новая трактовка устраняет противоречия, которые долгое время вызывали разногласия среди последователей Ньютона.

Как пишет исследователь, большую часть времени труд Ньютона, по крайней мере в среде англоязычных ученых, читали не в оригинале, а именно в английском переводе. Причем сам Ньютон первый перевод с ошибкой не видел, пишет Хук, так как он вышел уже после смерти ученого.

Исаак Ньютон (4 января 1643 года - 31 марта 1727 года) - английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики и математического анализа.

Он является автором фундаментального труда "Математические начала натуральной философии", в котором он обнародовал законы движения и закон всемирного тяготения, сформировавшие господствующую научную точку зрения вплоть до появления общей теории относительности. Ньютон использовал свое математическое описание гравитации для строгого вывода эмпирических кеплеровских законов движения планет, а также для построения научной теории приливов, прецессии равноденствий и других явлений.

Труд Ньютона устранил всякие сомнения в гелиоцентричности Солнечной системы и продемонстрировал, что движение объектов на Земле и небесных тел можно объяснить одними и теми же физическими принципами.

В математике Ньютон разработал дифференциальное и интегральное исчисления, мощный вычислительный метод нахождения корней функций, классифицировал большинство кубических алгебраических кривых, продвинул теорию степенных рядов, обобщил биномиальную теорему на нецелые показатели.

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