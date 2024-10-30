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30.10.2024, 15:28

Илон Маск выложил 35 млн долларов за поместье, где хочет поселить 11 своих детей и их матерей

Новости Мира 0 747

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск выделил 35 млн долларов на большой особняк в Техасе, чтобы там жили его многочисленные дети и его бывшие жены, сообщает Zakon.kz.

Фото: wikimedia
Фото: wikimedia

По словам инсайдеров, основатель SpaceX приобрел многоквартирный дом в Остине, надеясь, что младшие из его детей смогут расти рядом друг с другом.

Сразу четыре информированных источника рассказали New York Times, что площадь купленного комплекса – 4 000 кв. м, чтобы его семья могла жить в "соседних владениях", что позволило бы ему "планировать время" для своих младших детей.

Пока неясно, все ли бывшие супруги Маска одобрили эти планы. Но Шивон Зилис, руководитель стартапа Маска Neuralink, занимающегося технологиями для мозга, уже переехала в один из особняков на территории комплекса. Два года назад у Зилис и Маска родились близнецы Азур и Страйдер, а в начале 2024 года родился третий ребенок.

Сообщается, что поместье в Остине спроектировано в стиле тосканских вилл и включает в себя главный дом, а также как минимум один особняк с шестью спальнями позади него. План Маска состоял в том, чтобы переселить в этот анклав всех трех матерей его 11 детей. Однако не факт, что все захотят туда переезжать.

Издание отмечает, что среди тех, кто навряд ли разделит желание Маска, будет и его трансгендерная дочь, 20-летняя Вивиан Уилсон, которая сменила имя и заявила, что не хочет "иметь ничего общего" со своим отцом. У Вивиан есть близнец Гриффин. Также у Маска еще трое взрослых детей – 18-летние тройняшки Кай, Саксон и Дамиан.

Инсайдеры отмечают, что Илон Маск не только, возможно, с нетерпением ждет будущего и нового поколения потомков в своем поместье в Остине, но и отвел место для взрослых детей, если они захотят приехать.

27 октября Илона Маска с членами семьи заметили на митинге Дональда Трампа.

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