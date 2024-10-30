“Объявляю войну этим людям“: власти европейского города спиливают ящики для ключей

В Европе продолжает набирать обороты борьба с чрезмерным туризмом, и на этот раз в центре внимания оказался юг Франции. Живописный портовый город Марсель, популярный среди туристов, присоединился к ряду европейских столиц, объявивших войну краткосрочной аренде жилья, передает Tengri Travel со ссылкой на Daily Mail .

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В Марселе развернулась активная кампания против краткосрочной аренды, связанной с платформами вроде Airbnb. Мэр города Бенуа Паян объявил, что все наружные ящики для ключей, установленные владельцами недвижимости для передачи доступа туристам, должны быть удалены в ближайшие дни. Власти начали прикреплять крупные предупреждающие наклейки к домам, на которых висят эти ящики, предоставляя владельцам десятидневный срок на их удаление. В противном случае городские службы будут распиливать ящики и утилизировать их.

Чтобы вернуть ключи, владельцы должны будут обратиться в городское бюро находок. Мэр Паян прокомментировал инициативу, заявив, что подобные действия необходимы для очищения улиц и защиты городского пространства от массового наплыва краткосрочных арендаторов. По его словам, Марсель сталкивается с резким ростом цен на жилье и дефицитом долгосрочных предложений для местных жителей, так как многие владельцы недвижимости предпочитают сдавать жилье туристам, часто через платформу Airbnb.

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В этом году в Марселе насчитывалось почти 13 тысяч квартир, сдаваемых в краткосрочную аренду, что на 45 процентов больше, чем в прошлом году. Мэр также подчеркнул, что намерен усилить законодательные меры, подобные уже существующим в Париже и Бордо, чтобы ограничить возможности для собственников сдавать недвижимость туристам. В Париже, например, владельцы второго жилья обязаны приобретать дополнительные квартиры для долгосрочной аренды, если хотят сдавать свои квартиры на Airbnb. Паян намерен ввести аналогичные меры, чтобы мотивировать владельцев сдавать квартиры местным жителям на постоянной основе.

"С первого случая сдачи второго жилья в аренду я буду требовать от собственника купить квартиру для долгосрочной аренды", — подчеркнул мэр.

По его мнению, около 75 процентов инвесторов в Марселе — это люди, не являющиеся жителями города, что, по словам Паяна, "опустошает" город и делает аренду недоступной для местных. Он также заявил, что начнет привлекать к ответственности так называемых "недобросовестных арендодателей", которые сдают жилье в непригодных для проживания условиях.

"Я объявляю войну этим людям. И я продолжу ее до тех пор, пока не положу конец эксплуатации бедности в нашем городе", — заявил Паян.

Фото: pexels.com

Марсельская инициатива была воспринята неоднозначно на фоне аналогичных действий в других городах Европы. В Риме группа активистов, называющих себя "Робин Гудами", начала срывать ящики для ключей в знак протеста против экспансии краткосрочной аренды. Эти действия сопровождались лозунгами, в которых активисты объяснили, что "это только первое предупреждение" против "богатых" владельцев недвижимости. В прикрепленных к фонарным столбам письмах активисты заявили, что массовые краткосрочные аренды выталкивают местных жителей и делают жилье недоступным.

На фоне растущего протеста итальянские власти Рима и Ватикана готовятся к проведению юбилейного "Святого года", который может привлечь до 30 миллионов туристов, что усиливает нагрузку на город и жилье. Схожие меры по ограничению туристического потока также были введены в Венеции: здесь власти ввели "туристический налог" в размере 5 евро (около 2500 тысяч тенге), чтобы снизить количество краткосрочных посещений. Однако противники утверждают, что такая мера вряд ли существенно повлияет на общий поток туристов.

Ранее десятки тысяч людей по всем Канарским островам вышли на акцию протеста против избыточного туризма и его последствий. Только на острове Тенерифе - одном из самых популярных - на улицы вышли около 30 тысяч манифестантов.