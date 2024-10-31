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31.10.2024, 07:39

Вода - лучший выбор: названы три популярных напитка, повышающих риск инсульта

Новости Мира 0 348

Ученые назвали три напитка, которые многие из нас пьют каждый день, способные повысить риск сосудистой катастрофы более чем на 30 процентов. Об этом рассказали исследователи из университета Голуэя, рассказывает Tengri Life.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Исследователи отмечают, что эти напитки могут быть опасны, если пить их без меры.

Специалисты университета Голуэя (Ирландия) и университета Макмастера (Канада) решили выяснить, как популярные напитки влияют на риск инсульта. Свое исследование они провели в рамках международного проекта по изучению факторов риска сосудистой катастрофы Interstroke, в котором приняли участие почти 27 тысяч человек из 27 стран, в том числе те, кто уже перенес инсульт.

Все газированные напитки, в том числе без сахара, были связаны с повышением риска инсульта на 22 процента. Причем риск резко возрастал, если пить газировку два и более раз в день.

Употребление фруктовых соков повышало на 37 процентов риск геморрагического инсульта — кровоизлияния в мозг. При употреблении двух таких напитков в день риск возрастал в 3 раза.

"Не все фруктовые напитки одинаковы. Свежевыжатые фруктовые соки, скорее всего, принесут пользу, но фруктовые напитки, приготовленные из концентратов с большим количеством добавленного сахара и консервантов, могут быть вредными. Наше исследование также показывает, что вероятность инсульта увеличивается по мере того, как часто человек употребляет газированные напитки", — говорит ведущий автор исследования Эндрю Смит, профессор клинической эпидемиологии в Университете Голуэя.

Привычка пить более 4 чашек кофе в день тоже повышала вероятность инсульта на 37 процентов. При меньшем количестве напитка ученые не заметили опасности.

Воду и чай ученые назвали напитками, которые снижают риск инсульта. Употребление чая, неважно, зеленого или черного, в целом снижает вероятность инсульта на 18–20 процентов.

Интересно, но добавление молока в чай сводило полезный эффект к нулю — у любителей такого чаепития снижения вероятности инсульта ученые не увидели. По мнению авторов, это можно объяснить влиянием молока на полезные свойства антиоксидантов в чае.

Полезный эффект показала в этом исследовании даже обычная вода. Так, употребление более 7 стаканов воды в день снижало вероятность инсульта, вызванного закупоркой сосудов.

Ранее мы писали о семи шагах, которые помогут избежать инсульта.

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